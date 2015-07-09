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В Твери мужчина продал взрывчатое вещество сотруднику ФСБ

28 Декабря 2016 14:02
Автор: TIA

В отношении жителя Твери 1982 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, сбыт, хранение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Было установлено, что в августе 2014 года подсудимый нашел в районе деревни Путилово Калининского района артиллерийский снаряд и сыпучие вещества серого и светло-коричневого цветов.

- Согласно заключению эксперта, артиллерийский снаряд является промышленно изготовленным и пригодным для производства взрыва при наличии средств взрывания. Сыпучее вещество серого цвета является смесью бездымных порохов массой 10,6 гр, а сыпучее вещество светло-коричневого цвета является пригодным для использования нитроцеллюлозным бездымным порохом общей массой 5 969,9 гр, - сообщает прокуратура Тверской области.

Найденные предметы мужчина хранил у себя по месту жительства в Заволжском районе Твери.

В апреле 2016 года у 34-летнего подсудимого возник умысел на продажу взрывного устройства и взрывчатого вещества.

26 апреля этого года он за 3 000 рублей сбыл часть взрывчатого вещества в количестве 10,6 гр. лицу, участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», проводимом сотрудниками УФСБ России по Тверской области.

А 27 апреля у него дома обнаружено и изъято из незаконного оборота оставшееся сыпучее вещество светло-коричневого цвета общей массой 5 969,9 грамма.

Приговором Заволжского районного суда Твери мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год со штрафом в размере 10 000 рублей.

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Метки: продал сотруднику фсб хранение взрывчатых веществ
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Комментарии (2)

  • Бертран 
    Штраф маловат. 10 000, это курам на смех! Штрафы надо давать, чтобы десятилетиями лямку тянул, а сроки условные нужно (пусть сами себя кормят).
    28.12.2016 14:11
    7 | 0

  • no name 
    Чиновникам так можно, а простым людям нельзя? Причем последствия деяний некоторых будут серьезней чем этого гражданина.
    28.12.2016 15:21
    0 | 0
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