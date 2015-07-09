Режим работы тверского филиала Почты России в праздничные дни

31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час. 1, 2 и 7 января - выходные для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 8 января 2017 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни будет осуществляться по согласованию с тверским региональным отделением Пенсионного фонда РФ.