Группа "Ленинград" завершила съёмки нового клипа, которые проходили в Твери

В декабре в тверском цирке проходили съёмки нового клипа группы "Ленинград", правда без самого Сергея Шнурова. Режиссёром на этот раз выступил Илья Найшуллер - автор фильма «Хардкор», прокат которого состоялся весной этого года. Анонсировали новый клип скандальной группы ещё в марте, а премьеру планировали на осень.

И вот на своей страничке в соцсетях Илья написал, что съёмки клипа завершены. И кстати, заодно раскрыл интригу, указав название песни: "Закончили дичайшие съемки клипа Ленинград - 'Кольщик'. Всем спасибо, будет огонь". Правда, режиссёр не назвал точной или хотя бы приблизительной даты выхода клипа в свет.

Песня "Кольщик" была тоже презентована в марте, когда из группировки уходила вокалистка Алиса Вокс. Композицию исполнила вокалистка коллектива Флорида Чантурия, один из куплетов пел сам Шнур.

Одну из ролей в клипе, снятом в жанре экшн, исполняет Данила Калябин, которого зрители знают по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Морские дьяволы».

Интересное совпадение - клип снимали в Твери, которая уже имеет своего "кольщика": в 1993 году Михаил Круг записал на тверской студии «Лига» своего знаменитого "Кольщика" на пластинку.

Но если у Круга герой песни просит наколоть "...купола, рядом чудотворный крест с иконами, чтоб играли там колокола с переливами и перезвонами", то в песне группы "Ленинград" героиня просит наколоть ей брови:

Наколи мне брови, наколи!

Кольщик, наколи мне брови

В память о большой любви,

Чтобы взгляд мой стал суровей!