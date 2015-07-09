Группа "Ленинград" завершила съёмки нового клипа, которые проходили в Твери

В декабре в тверском цирке проходили съёмки нового клипа группы "Ленинград", правда без самого Сергея Шнурова. Режиссёром на этот раз выступил Илья Найшуллер - автор фильма «Хардкор», прокат которого состоялся весной этого года. Анонсировали новый клип скандальной группы ещё в марте, а премьеру планировали на осень.
И вот на своей страничке в соцсетях Илья написал, что съёмки клипа завершены. И кстати, заодно раскрыл интригу, указав название песни: "Закончили дичайшие съемки клипа Ленинград - 'Кольщик'. Всем спасибо, будет огонь". Правда, режиссёр не назвал точной или хотя бы приблизительной даты выхода клипа в свет.
Песня "Кольщик" была тоже презентована в марте, когда из группировки уходила вокалистка Алиса Вокс. Композицию исполнила вокалистка коллектива Флорида Чантурия, один из куплетов пел сам Шнур.
Одну из ролей в клипе, снятом в жанре экшн, исполняет Данила Калябин, которого зрители знают по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Морские дьяволы».
Интересное совпадение - клип снимали в Твери, которая уже имеет своего "кольщика": в 1993 году Михаил Круг записал на тверской студии «Лига» своего знаменитого "Кольщика" на пластинку.
Но если у Круга герой песни просит наколоть "...купола, рядом чудотворный крест с иконами, чтоб играли там колокола с переливами и перезвонами", то в песне группы "Ленинград" героиня просит наколоть ей брови:
Наколи мне брови, наколи!
Кольщик, наколи мне брови
В память о большой любви,
Чтобы взгляд мой стал суровей!
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Комментарии (2)
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-GIP-
28.12.2016 15:10
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