В Тверской области водитель без прав устроил ДТП и сбежал

27 декабря на 4 км автодороги Городня – Редкино – Стариково 43-летний водитель, не имеющий права управления ТС, устроил ДТП. Он, управляя автомобилем ВАЗ-2115, при совершении обгона колонны машин выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с «Хендаем» который двигался по встречной полосе движения. От удара «Хендай» отбросило на остановившийся сзади автомобиль «Мазда 3». После столкновения водитель автомобиля ВАЗ убежал с места ДТП.

В аварии пострадали все три водителя.