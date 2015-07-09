tvernews.ru
28 декабря Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области водитель без прав устроил ДТП и сбежал

28 Декабря 2016 11:06
Автор: TIA

27 декабря на 4 км автодороги Городня – Редкино – Стариково 43-летний водитель, не имеющий права управления ТС, устроил ДТП.  Он, управляя автомобилем ВАЗ-2115, при совершении обгона колонны машин выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с «Хендаем» который двигался по встречной полосе движения. От удара «Хендай» отбросило на остановившийся сзади автомобиль «Мазда 3». После столкновения водитель автомобиля ВАЗ убежал с места ДТП.

В аварии пострадали все три водителя.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дтп с пострадавшими авария в тверской области водитель без прав
Смотрите также:
Комментарии (3)

  • as 
    Хёндай тоже по встречной ехал? 
Все три водитель пострадаЛ, но сбежал только однА? Или был кто-то ещё? И откуда известен возраст сбежавшего, а также информация об отсутствии у него прав???
    28.12.2016 11:11
    0 | 5

  • Циничный Реалист 
    надо было написать "убежал вприпрыжку, а после задержания наврал с три короба и заселфился" ) уже надоели такие ДТП, всем очевидно, что 86% тверских водителей являются лоботомированными. Как можно быть уверенным, что пятнашка жигулей (и тому подобные городские коммутеры с экономичным двигателем) не уступает бугатти - к примеру - мне совершенно непонятно. На таких автомобилях нельзя ездить быстро - они конструктивно не предназначены для этого. Хорошо, что трупов нет, теперь у терпил будет шанс переосмыслить свое поведение и попытаться стать нормальными людьми.
    28.12.2016 11:40
    0 | 3

    • as 
      Опасаюсь, что следующим шагом данного индивида, дабы избежать подобных неприятностей в будущем, а заодно и придать неэпическую мощность и управляемость своему пепелацу после реинкарнации (интересно,какой уже по счёту?),  будет установка "тюнинг-комплекта" из заниженных пружин, широкой низкопрофильной резины на литье и  (куда же без него)  прямоточного))) рычащего глушителя...
      28.12.2016 11:54
      0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Маршрутка-стайл: кто не спрятался, я не виноват

2016-12-24 09:34
139

С 1 января тверские маршрутчики поднимут стоимость проезда

2016-12-27 11:01
71

На улице в Твери мужчина напал на девочку и изрезал ее. Преступник в розыске

2016-12-23 10:39
63

В Твери пассажирка маршрутки отчитала водителя матом за мат

2016-12-22 10:04
63

В Твери более сотни автомобилей выстроились в гигантскую снежинку

2016-12-27 14:05
60

С праздником Рождества и Хануки

2016-12-24 21:23
54

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета ТУ-154

2016-12-25 11:47
49

В одном из зоомагазинов в микрорайоне "Юность" продали больного попугая

2016-12-22 12:21
45

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2016. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100