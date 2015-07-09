В Тверской области водитель без прав устроил ДТП и сбежал

27 декабря на 4 км автодороги Городня – Редкино – Стариково 43-летний водитель, не имеющий права управления ТС, устроил ДТП. Он, управляя автомобилем ВАЗ-2115, при совершении обгона колонны машин выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с «Хендаем» который двигался по встречной полосе движения. От удара «Хендай» отбросило на остановившийся сзади автомобиль «Мазда 3». После столкновения водитель автомобиля ВАЗ убежал с места ДТП.
В аварии пострадали все три водителя.
|2016-12-24 09:34
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Комментарии (3)
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Циничный Реалист
28.12.2016 11:40
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28.12.2016 11:54
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