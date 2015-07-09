Под Тверью на трассе строительный кран зажали две фуры

ДТП произошло в ночь с 27 на 28 декабря на 175 км трассы М-10 «Россия». Водитель крана на базе КамАЗа стал разворачиваться через две сплошные линии разметки, не пропустил движущуюся ему навстречу фуру «Мерседес» и столкнулся с ней. Затем в кран врезался другой большегруз «Мерседес», который уже ехал попутно. От удара кран опрокинулся и оказался зажатым между фурами.

Как пояснили ТИА в УГИБДД по Тверской области, в аварии пострадал водитель встречного «Мерседеса». У него ушиб грудной клетки и ссадины.