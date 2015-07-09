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Под Тверью на трассе строительный кран зажали две фуры

28 Декабря 2016 10:05
Автор: TIA

Фоторепортаж

ДТП произошло в ночь с 27 на 28 декабря на 175 км трассы М-10 «Россия». Водитель крана на базе КамАЗа стал разворачиваться через две сплошные линии разметки, не пропустил движущуюся ему навстречу фуру «Мерседес» и столкнулся с ней. Затем в кран врезался другой большегруз «Мерседес», который уже ехал попутно. От удара кран опрокинулся и оказался зажатым между фурами.

Как пояснили ТИА в УГИБДД по Тверской области, в аварии пострадал водитель встречного «Мерседеса». У него ушиб грудной клетки и ссадины.

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Метки: дтп под тверью дтп с пострадавшим дтп на трассе
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Комментарии (20)

  • RVS 
    Мудило, проехать до разворота метров 500 лень было.
    28.12.2016 10:45
    0 | 13

  • Zorkiy 
    Да, не фейк...
    28.12.2016 10:50
    0 | 1

    • SPiRiT 
      что фейк то? мимо проезжали ночью сегодня эту кашу из людской тупости(видимо слишком торопился чтобы до разворота доехать),с новым годом..
      28.12.2016 11:24
      2 | 2

  • Ferapont 
    Еще бы дорожники заляпали ямы на деформационных швах моста через Тьмаку (его сейчас расширяют), что на окружной в сторону Москвы после Глинково. Увеличиваются с каждым днем !
Ежедневно из-за этих дыр весь поток роняет скорость до 10-20км/ч. В результате при интенсивном движении собирается пробка от мигаловского моста. А это почти 4 км ! Вчера вечером пробешник вапще начинался от ДРСУ.
    Прикрепленные изображения:
    28.12.2016 10:51
    0 | 6

  • as 
    1.Навстречу пишется вместе.
2. Затем в кран врезался в другой большегруз... ИМХО, буквов многовато. 

ТИА, ну отправьте Вы редактора на курсы русского языка, Вы же СМИ! Или хотя бы читайте перед публикацией свои перлы. Противно же читать!
    28.12.2016 11:24
    0 | 10

    • SPiRiT 
      противно читать - не читай, подай заявку на должность редактора, порадуй нас свежими и по всем правилам написанными новостями ;)
      28.12.2016 11:26
      10 | 1

      • as 
        Мы пили на брудершафт? Вы из ТИА? А к чему тогда этот пук?
        28.12.2016 11:35
        1 | 5

        • SPiRiT 
          сразу видно форумного неудачника, целью жизни которого является флуд в интернете..
          28.12.2016 11:50
          6 | 0

          • as 
            ))) Сразу видно удачливого завсегдатая первой десятки Forbes, целью жизни которого является самообразование и благотворительность, никогда не посещающего региональные интернет-ресурсы малограмотных стран...
            28.12.2016 12:02
            0 | 7

            • SPiRiT 
              жаль тебя,если только на это воображения хватило)
              28.12.2016 12:05
              5 | 0

    • romich 
      Сам по-русски сначала научись писать,  а потом на других пеняй.
      28.12.2016 11:49
      2 | 3

  • Циничный Реалист 
    SPiRiT, ты чьих будешь? люди правильно поправляют, не тявкай.
    28.12.2016 11:45
    2 | 6

    • SPiRiT 
      "ИМХО, буквов многовато. "
ты пока выдумай почему это "правильно",а я чем нибудь полезным займусь,вместо того чтобы тратить время на глупые беседы с людьми которым нечего делать, кроме как комментировать новости
      28.12.2016 11:53
      5 | 0

      • as 
        )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Это неисправимо
)))))))))))))))))))))))))))))))))))
        28.12.2016 12:04
        0 | 6

  • horton 
    По заголовку представлялась другая "картина"...
А по тексту отправила всего три ошибочки на Ctrl+Enter...
    28.12.2016 12:17
    1 | 3

  • romich 
    Я б за "имхи" и "зы" вообще удалял комментарии. Русских слов мало?
    28.12.2016 12:27
    2 | 2

    • as 
      Кабы бабушке testes, стала бы она дедушкой.)))
      28.12.2016 12:44
      0 | 0

      • romich 
        О..ть рассмешил.  Всем расскажу.
        28.12.2016 12:49
        2 | 1

        • as 
          Рад за Вас.
          28.12.2016 12:58
          0 | 0

    • as 
      Спойлер,интерактив, бэби-бокс, 3D, флешмоб,маржа,слоган,колл-центр,драйв,сэконд хэнд, волонтёр,гуглить,инфографика...................
дорожная карта и т.д.
Да и комментарий-это как-то не по-русски...  По-русски будет  пояснения к тексту, рассуждения, замечания о чём-нибудь.
      28.12.2016 12:59
      1 | 3
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