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Новогодние каникулы для жителей Тверской области станут спортивными

27 Декабря 2016 17:34
Автор: TIA

В грядущие новогодние дни в Тверской области пройдет ряд значимых спортивных мероприятий.
Провести выходные с пользой для здоровья, а также поболеть за спортсменов можно будет в Твери и других городах области.

С 1 по 8 января в муниципальных образованиях пройдет декада спорта и здоровья. Со 2 по 9 января - зимнее Первенство области  по теннису  в спорткомплексе «Луч» Твери, 8 января - Кубок области по рыболовному спорту в поселке Радченко Конаковского района, Рождественский турнир по тхэквондо в Кимрах.

В период с 13 по 15 января в Твери состоятся Первенство области по настольному теннису среди юношей и девушек (ФОК им.С.Ахмерова), Рождественский турнир  по тхэквондо (ФОК им.С.Ахмерова), Первенство области по конькобежному спорту памяти Олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова (парк «Текстильщик), областные соревнования по автоспорту «Рождественская гонка-2017» (картодром в деревне Борихино), Первенство области по фехтованию среди юношей и девушек (ул.Мусоргского,12), командный чемпионат области по быстрым шахматам (ул.Достоевского, 10).

Значимые мероприятия пройдут в эти дни и других районах области. В частности, Чемпионат и первенство области по лыжным гонкам в деревне Гришкино Калининского района, Первенство России по джиу-джитсу среди юниоров в Конаково, Чемпионат области по универсальному бою в Зубцове.
15 января все желающие смогут посетить Всероссийский «День снега» в деревне Алексеевская и Большое Гришкино Калининского района.

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Метки: новогодние каникулы новогодние праздники спортивные события
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Комментарии (1)

  • osel star 
    чемпионат по литерболу на выживание.
    27.12.2016 22:22
    0 | 0
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