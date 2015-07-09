Составлен фоторобот мужчины, напавшего с ножом на девочку в Твери

Сотрудники полиции продолжают искать злоумышленника, который 22 декабря напал на девочку и порезал ее ножом. С травмами она была госпитализирована в больницу, где ее прооперировали.
Напомним, в Пролетарском районе около дома № 53 на ул. Железнодорожников на 15-летнюю девочку напал неизвестный. Девочка получила многочисленные колото-резанные ранения руки и шеи.
По данному факту Заволжский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Тверской области проводит проверку. Мужчина объявлен в розыск.
Всех, кто узнал злоумышленника, просьба звонить по телефону: (4822) 42-23-10 дежурная часть УМВД России по городу Твери.
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TVERSKOY_SK
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27.12.2016 23:11
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