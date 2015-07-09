Составлен фоторобот мужчины, напавшего с ножом на девочку в Твери

Сотрудники полиции продолжают искать злоумышленника, который 22 декабря напал на девочку и порезал ее ножом. С травмами она была госпитализирована в больницу, где ее прооперировали.

Напомним, в Пролетарском районе около дома № 53 на ул. Железнодорожников на 15-летнюю девочку напал неизвестный. Девочка получила многочисленные колото-резанные ранения руки и шеи.

По данному факту Заволжский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Тверской области проводит проверку. Мужчина объявлен в розыск.

Всех, кто узнал злоумышленника, просьба звонить по телефону: (4822) 42-23-10 дежурная часть УМВД России по городу Твери.