tvernews.ru
27 декабря Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Составлен фоторобот мужчины, напавшего с ножом на девочку в Твери

Составлен фоторобот мужчины, напавшего с ножом на девочку в Твери - ТИА
27 Декабря 2016 17:01
Автор: TIA

Сотрудники полиции продолжают искать злоумышленника, который 22 декабря напал на девочку и порезал ее ножом. С травмами она была госпитализирована в больницу, где ее прооперировали.

Напомним, в Пролетарском районе около дома № 53 на ул. Железнодорожников на 15-летнюю девочку напал неизвестный. Девочка получила многочисленные колото-резанные ранения руки и шеи.

По данному факту Заволжский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Тверской области проводит проверку. Мужчина объявлен в розыск.

Всех, кто узнал злоумышленника, просьба звонить по телефону: (4822) 42-23-10 дежурная часть УМВД России по городу Твери.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: фоторобот маньяк напал с ножом
Смотрите также:
Комментарии (15)

  • peshehod 
    Джейсон Стэтхем?
    27.12.2016 17:17
    1 | 6

    • pasovama 
      Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
      27.12.2016 20:02
      0 | 0

  • Бертран 
     Мунк отдыхает.
Наши художники щи лаптем не хлебают!
    27.12.2016 17:17
    1 | 6

  • Циничный Реалист 
    самое время мгеровцам, казакам и другим шайкам ряженых поискать чертилу. Все равно они ничего не делают, а так польза будет.
    27.12.2016 17:21
    0 | 14

    • TvereZ 
      Ловить на живца из рядов мегер)))
      27.12.2016 17:27
      0 | 6

  • -GIP- 
    Осталось выяснить на каком маршруте трудится этот маршрутчик
    27.12.2016 17:23
    0 | 6

  • Dobry кrtek 
    Таких видел, этого не знаю.
    Прикрепленные изображения:
    27.12.2016 17:27
    5 | 8

  • _Gelsomino_ 
    Вообще-то это рисунок, а не фоторобот. Но всех леди-редакторов, деблокированных из редакции, всё устраивает, если изъясняться языком ТИА.
    27.12.2016 17:49
    3 | 5

  • hell 
    щетина на лице- то понятно, а че с глазами то?
    27.12.2016 18:16
    0 | 1

    • Vargas 
      наркоман же
      27.12.2016 18:40
      0 | 5

  • IQ-IQ 
    Эта особь мужского пола (человеком назвать язык не поворачивается) может быть кем угодно. Наркоманом или нет. Неадекват точно. А глаза могут быть просто глубоко посажены, такое в природе встречается.
Вместо того, чтобы обсуждать кто он и что это - окажите помощь следствию. Преступника надо найти и привлечь по всей строгости закона. Кстати, телефон следователя, который занимается данным вопросом: 50-01-19 Эдгар Сергеевич.
В наших силах сделать улицу безопасной для наших с вами детей.
    27.12.2016 18:58
    0 | 0

  • TvereZ 
    И вдругорядь не могу избегнуть цитаты из Классика:

===========================================
- Точно так, ваше превосходительство, - провозгласил исправник, - у меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему от роду двадцать третий год.
- А! - сказал Кирила Петрович, - кстати: прочти-ка, а мы послушаем; не худо нам знать его приметы, авось в глаза попадется, так не вывернется.
Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностию и стал читать нараспев: 
- 'Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей.
От роду 23 года, роста середнего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые: таковых не оказалось'.
- И только, - сказал Кирила Петрович.
- Только, - отвечал исправник, складывая бумагу.
- Поздравляю, господин исправник. Ай да бумага! по этим приметам немудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто же не среднего роста, у кого не русые волосы, не прямой нос, да не карие глаза! Бьюсь об заклад, три часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем бог тебя свел. Нечего сказать, умные головушки приказные.
==============================================
    27.12.2016 19:19
    0 | 2

  • ЧЕПАЕВ 
    На вована ленина похож, может воскрес сифилитик
    27.12.2016 19:23
    0 | 3

  • ChsZ 
    Мда... С таким шаржем шансы опознать злоумышленника стремятся к нулю.
    27.12.2016 19:35
    0 | 4

  • TVERSKOY_SK 
    Поймают
    Прикрепленные изображения:
    27.12.2016 23:11
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Маршрутка-стайл: кто не спрятался, я не виноват

2016-12-24 09:34
139

Неприятная ситуация в тверском магазине «Леруа Мерлен», или Как из-за 36 рублей попасть под суд

2016-12-21 12:35
76

С 1 января тверские маршрутчики поднимут стоимость проезда

2016-12-27 11:01
68

В Твери пассажирка маршрутки отчитала водителя матом за мат

2016-12-22 10:04
63

На улице в Твери мужчина напал на девочку и изрезал ее. Преступник в розыске

2016-12-23 10:39
63

В Твери более сотни автомобилей выстроились в гигантскую снежинку

2016-12-27 14:05
57

С праздником Рождества и Хануки

2016-12-24 21:23
54

В 2017 году средняя цена за пачку сигарет может вырасти до 220 рублей

2016-12-21 11:42
50

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2016. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100