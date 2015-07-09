О банкротстве физических лиц в Тверской области: первые итоги, факты, цифры

Уходящий год был первым годом действия главы Х Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», регулирующей порядок банкротства физических лиц. В Тверской области 190 жителей стали участниками подобных судебных дел.

Заявление о признании физического лица несостоятельным (банкротом) можно подать в арбитражный суд при наличии долга не менее чем 500 тыс. рублей и при условии, что они не оплачены им в течение трех месяцев с даты, когда их следовало уплатить.

Инициировать банкротство может как сам должник, так и конкурсные кредиторы и уполномоченные органы. Новые нормы Закона о банкротстве распространяются и на тех граждан, чьи долги образовались до 1 октября 2015 года, т.е. до вступления в силу главы Х Закона о банкротстве.

Большинство граждан Тверской области, имеющих неоплаченные долги перед своими кредиторами, поспешили самостоятельно заявить о своей неспособности произвести их оплату. Об этом свидетельствуют судебные акты по 76% судебных дел. Банки потребовали признать банкротами физических лиц по 6% судебных дел, налоговые органы – по 3% судебных дел, прочие кредиторы – по 15% судебных дел.

У каждого своя житейская история, которая объясняет причину образования такого большого долга и невозможность его оплаты. Кто-то брал кредит на лечение, кто-то выступил поручителем перед банком за другое лицо, взявшее кредит, и теперь оба являются потенциальными банкротами, кто-то не справился со своим долгом из-за того, что лишился дополнительной подработки, а основной доход не позволяет выплатить долг в полном объеме в установленные сроки. И это неполный перечень ситуаций, из-за которых теперь рассматриваются вопросы о банкротстве наших земляков.

Процедуры банкротства физических лиц несколько отличаются от процедур банкротства юридических лиц. В отношении гражданина могут вводить процедуры реструктуризации долга или реализация имущества должника. Так же, как и юридическое лицо, гражданин-должник может заключить со своими кредиторами мировое соглашение. Кроме того, долг может быть погашен любым третьим лицом.

Профессиональную помощь в решении финансовых проблем граждан оказывают арбитражные управляющие, которые при проведении процедур банкротства физических лиц именуются финансовыми управляющими.

После проведения процедуры банкротства – реализации имущества - добросовестный гражданин-должник освобождается арбитражным судом от дальнейшей оплаты своего долга конкурсным кредиторам. Так, в Тверской области банкротство завершено в отношении 22 жителей, которые освобождены от дальнейшей уплаты имевшихся у них долгов.

Закон о банкротстве содержит исключения, не позволяющие списать долги. Например, если долг образовался по уголовному делу. Также гражданин-должник не может быть освобожден от исполнения своих финансовых обязательств, если требования кредиторов являются текущими платежами, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов или иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора.