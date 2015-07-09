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Жители Тверской области и Москвы напали на столичный фитнес-клуб. Один из злоумышленников покончил жизнь самоубийством

27 Декабря 2016 16:31
Автор: TIA

26 декабря около 4 утра двое неизвестных в масках вошли в фитнес-клуб на улице Крылатские Холмы. Связали администратора пластиковыми стяжками и похитили из сейфа более 130 тысяч рублей, после чего скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Как сообщает ГУ МВД России по Москве,  при задержании первого подозреваемого в совершении данного преступления злоумышленник оказал вооруженное сопротивление оперативникам уголовного розыска. Он стрелял из ружья, ранил троих сотрудников полиции и двоих гражданских лиц. Четверо пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения, одному сотруднику полиции помощь оказана на месте.

Полицейские установили личность и местонахождение правонарушителя – им оказался 45-летний москвич. Он захватил в заложники женщину и забаррикадировался в ее квартире. В ходе переговоров со злоумышленником заложница была освобождена, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. А подозреваемый выстрелил в себя и от полученного ранения скончался на месте.

Второй участник преступления был задержан по месту своего временного проживания на Полоцкой улице. Им оказался 26-летний житель Тверской области. В настоящее время он доставлен для проведения следственных действий.

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Метки: нападение на фитнес-клуб напажение грабёж
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Комментарии (3)

  • TvereZ 
    Это последствия описанных в соседней новости банкротств? )))
    27.12.2016 17:29
    0 | 3

    • pasovama 
      Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
      27.12.2016 20:02
      0 | 0

  • id1Ray 
    "Он стрелял из ружья, ранил троих сотрудников полиции и двоих гражданских лиц." - плоховато учат полицию как проводить задержание опасных преступников.
    27.12.2016 17:35
    2 | 1
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