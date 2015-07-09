Оцени работу своей управляющей компании на сайте ТИА!

Напоминаем, что на сайте ТИА продолжается голосование в рамках проекта администрации Твери «Народный рейтинг УК». Принять участие в нём просто: найдите название своей УК в перечне по ссылке и оцените её работу по пятибальной шкале. Голосование было решено продлить до 20 января 2017 года.

Рейтингом, который появится в результате голосования, при работе с УК будет пользоваться Государственная жилищная инспекция. Из него тверичане, которые планируют сменить УК, смогут узнать, какие компании города считаются наиболее компетентными, а от каких лучше держаться подальше. И наконец, управляющие компании, оказавшие в «хвосте» рейтинга, возможно, получат таким образом дополнительный стимул к тому, чтобы повысить уровень своей работы.

23 января мы опубликуем на сайте средние оценки управляющих компаний. Просим вас проявить гражданскую позицию и принять участие в голосовании, чтобы рейтинг стал по-настоящему народным!