В Твери более сотни автомобилей выстроились в гигантскую снежинку

25 декабря Участники сообщества "Подслушано у водителей.Тверь" провели флешмоб-поздравление всех тверичан с наступающим Новым годом. Акция называлась "Гигантская снежинка", потому что водители на площадке перед крупным торговым центром в микрорайоне "Южный" выстроились в форме снежинки, надписи "Тверь" и цифр 2017.
В мероприятии приняло участие около 130 автомобилей и более 200 человек. На то, чтобы собраться, сорганизоваться и собственно выстроиться, у участников флешмоба ушло три часа.
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Комментарии (18)
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evgen692016
27.12.2016 15:51
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