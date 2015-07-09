В Твери более сотни автомобилей выстроились в гигантскую снежинку

25 декабря Участники сообщества "Подслушано у водителей.Тверь" провели флешмоб-поздравление всех тверичан с наступающим Новым годом. Акция называлась "Гигантская снежинка", потому что водители на площадке перед крупным торговым центром в микрорайоне "Южный" выстроились в форме снежинки, надписи "Тверь" и цифр 2017.

В мероприятии приняло участие около 130 автомобилей и более 200 человек. На то, чтобы собраться, сорганизоваться и собственно выстроиться, у участников флешмоба ушло три часа.