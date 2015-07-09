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В Твери более сотни автомобилей выстроились в гигантскую снежинку

27 Декабря 2016 14:05
Автор: TIA

Видео

25 декабря Участники сообщества "Подслушано у водителей.Тверь" провели флешмоб-поздравление всех тверичан с наступающим Новым годом. Акция называлась "Гигантская снежинка", потому что водители на площадке перед крупным торговым центром в микрорайоне "Южный" выстроились в форме снежинки, надписи "Тверь" и цифр 2017.  

В мероприятии приняло участие около 130 автомобилей и более 200 человек. На то, чтобы собраться, сорганизоваться и собственно выстроиться, у участников флешмоба ушло три часа.

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Метки: гигантская снежинка фигура из автомобилей флешмоб снежинка в твери
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Комментарии (18)

  • romich 
    Ветеран,  Ваш выход!
    27.12.2016 14:16
    0 | 3

    • Алексей Владимирович 
      ...
      Прикрепленные изображения:
      27.12.2016 15:27
      0 | 2

  • protivvsex 
    машина стала ни роскошью, и  ни средство передвижения, и даже ни средством сохранения капитала, а чем-то, что начинается на "Ха" и заканчивается на "ей". Слава КПСС!
    27.12.2016 14:38
    0 | 0

  • Fotus 
    Красиво и оригинально. Молодцы!
    27.12.2016 14:45
    6 | 4

  • Leo-L 
    Получилась ретро-снежинка, благодаря участию в этом бедламе "ушастого запорожца" и еще одной ретро-машины.
    27.12.2016 14:50
    0 | 2

  • horror 
    дебилам делать нечего
    27.12.2016 14:57
    3 | 9

  • bae99 
    Всем участникам в ШКОЛУ!!!
Изучать физику и химию! 
Снежинок с 8 лучами в природе НЕ БЫВАЕТ!!!
    27.12.2016 14:59
    3 | 4

    • Dobry кrtek 
      Верно. "Митрофанушки" на колёсиках про то не ведали.) Их мозг и так перегружен массой знаний, почерпнутых из ВК.
      27.12.2016 15:19
      2 | 3

  • Vojdy 
    Три часа собирались, а потом три разъезжались. А утром,невыспавшись ,на работу.
 И какие из этих 200 человек работники? А денюшку всем давай.
    27.12.2016 15:04
    2 | 2

  • _Gelsomino_ 
    Конечно быть экспертом в правилах построения снежинок, а также писать комменты в стиле: "лучше бы лопаты взяли в руки" и т.д. удобнее всего сидя в кресле за компом. Это никто не спорит. 

Я даже не ставлю под сомнения тот факт, что все эти комментаторы и эксперты в перерывах от своей бурной, очень важной и, безусловно полезной миссии по написанию комментариев на ТИА, тут же бросаются грести снег на улицах, колоть бабушкам дрова, развозить тёплые вещи в детдома, решать проблемы ЖКХ и т.д.

Но всё же, я не могу понять одного: если вас, уважаемые комментаторы, никто не просит в этом участвовать, не просит денег, не берет их из бюджета (ваших налогов, которые собираются только благодаря вам исключительным), и даже, упаси хосспади, не нарушает ваш покой, то какого рожна вы пытаетесь втоптать в грязь более инициативных коллег любым доступным образом? Ну не нравится вам идея акции - листайте дальше. Но нет - надо оставить ОБЯЗАТЕЛЬНО комментарий о том, какие кругом узколобые идиоты, и "идите делом займитесь". Вы же понимаете, что со стороны всё это выглядит как брюзжание маразматичных старпёров, которыми вы, скорее всего не являетесь, но тем не менее так хотите быть похожими на них. Вот вопрос: зачем вам это?
    27.12.2016 15:25
    3 | 7

    • Алексей Владимирович 
      ...
      Прикрепленные изображения:
      27.12.2016 15:29
      1 | 1

      • _Gelsomino_ 
        Отличная картинка, которая хорошо иллюстрирует ситуацию. Только пусть каждый сам решит - кто Шариков, а кто профессор Преображенский
        27.12.2016 15:33
        0 | 1

        • BARBAdos 
          здесь бесполезно что то доказывать или убеждать. Здесь у местных корифеев в чести проведение времени в форме приклеивания жопы к дивану и генерирования "умных комментов" на ТИА, а все остальные или дефективные или бездельники...

Кули старперам что то объяснять, особенно, если они еще и военные пенсы, фуражка на мозг давит нехило...
          27.12.2016 16:13
          0 | 0

    • Dobry кrtek 
      1. Джельсоминов справа.) 2. Уважаемый гр. Джельсоминов, в постоянном стремлении к успеху и самосовершенствованию, что несомненно похвально, Вы упустили один немаловажный факт. Каждый имеет право на своё мнение, мало того, это право гарантировано государством, точнее, КРФ. И это право высказывать своё мнение дано всем. Вы вот высказались и  молодец. Так почему же остальные должны "листать дальше"? Вы особенный? У Вас две пары семенников и три половых члена? Не думаю.) Хотя...
      27.12.2016 15:35
      1 | 3

      • _Gelsomino_ 
        Если опустить всю твою патетику, Крот, то всё так - ты прав: каждый может высказать своё мнение. Но мнение-то здесь у всех одинаково унылое. Вот зайдут на эту новость ребята-организаторы или просто участники этой акции, почитают что тут пишут, разочаруются и не будут больше заниматься подобным. А я вот хочу жить в городе где проходят подобные акции, где бывают флешмобы, не потому что кто-то сверху указал или что это духовные скрепы делает более крепкими, а просто потому что кто-то такое придумал и готов воплотить в жизнь, сам, без вашей помощи. И нет в этом ничего объективно плохого.

При текущей ситуации в городе, близкой к катастрофической, а именно отсутствии нормальных очищенных дорог, нормальной системы ЖКХ, инфраструктуры и ОТ, у меня совершенно НЕТ надежды, что в ближайшее время что-то измениться кардинальным образом. А вот такие акции ХОТЬ КАК-ТО заставляют почувствовать себя жителем города, где хоть что-то интересное происходит.
        27.12.2016 15:49
        4 | 2

        • Dobry кrtek 
          Мне без разницы, кем или чем Вы себя хотите чувствовать. Хоть колибри, нашедшей выход из ануса слона. Для меня все эти флешмобы есть проявление убожества. Посмотрите на видео, первое, что бросается в глаза-это серость. Серые массы, мрачные лица, стадные инстинкты. Но это второе. Главное содержится в моём вышележащем комменте.
          27.12.2016 16:00
          1 | 4

          • _Gelsomino_ 
            Ну как обычно - ничего по делу, серость в глазах какая-то. Сходи к офтальмологу. Хотя вообще по твоей теме другой специалист работает, с рецептурными препаратами.
            27.12.2016 16:13
            1 | 0

  • evgen692016 
    Молодцы, ребята!!!
    27.12.2016 15:51
    2 | 4
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