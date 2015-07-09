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Правительство области: в 2017 году ожидается рост доходов бюджета региона почти на 1,4 млрд рублей

27 Декабря 2016 13:21
Автор: TIA

Меры по мобилизации доходов областного бюджета обсуждались на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя. Рассмотрели госпрограмму «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017-2022 годы.

В предыдущие 2 года сумма отмененных неэффективных мер такой поддержки составила 136 млн рублей. На сегодня общий объем льгот по региону составляет более 1 млрд 200 млн рублей.

Также в программе предусмотрен контроль за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. В 2017 году ожидается их рост на 1 млрд 385 млн рублей. Это станет возможным благодаря вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимости, земель, взысканию задолженности по арендной плате, повышению эффективности использования лесных и природных ресурсов, проведению других мероприятий.

Положительно на наполняемости региональной казны скажется и проведенный мониторинг земель. В частности, уточнены сведения более чем о 3770 участках, которые раньше не подвергались налогооблажению и формировали выпадающие доходы бюджета. Также выявлено более 1 тыс. участков, которые использовались не по целевому назначению. Основной эффект от проделанной работы ожидается в следующем году.

Все это должно позитивно отразиться на росте доходов бюджета и позволит решать задачи по развитию экономики, сообщает Правительства Тверской области

Также на заседании были внесены изменения в действующую госпрограмму. Они касались сокращения затрат на обучение местных чиновников по оказанию госуслуг, выполнению госзаданий, реализации Программы поддержки местных инициатив и другим вопросам. Благодаря тому, что консультации проведут сотрудники регионального Министерства финансов, а не приглашенные эксперты, экономия бюджетных средств составит 1 млн рублей.

 

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Метки: бюджет области рост доходов бюджета 2017 год
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Комментарии (6)

  • bae99 
    Вообщем  - продажа Тверской области.
    27.12.2016 13:41
    0 | 1

  • abeltv 
    Какой оптимистичный прогноз по доходам бюджета Тверской области.....
Такой даже Минфин и Минэкономразвития РФ не дают......
    27.12.2016 13:41
    0 | 3

  • kudimov 
    Ну, это история, типа "по сусекам помести". 
Переводя на житейский язык - живет человек, денег не хватает и тут он вспоминает, что у него есть гараж, который он дал попользоваться соседу. Но и решает с соседа теперь деньги брать за аренду. Примерно так... Решили более рачительно хозяйствовать, хотя обязаны было делать это и раньше.
    27.12.2016 13:55
    0 | 3

    • ChsZ 
      Все верно сказано, и не поспоришь.

Доходами бюджета это можно назвать с большой натяжкой. Поскребли по сусекам и по амбарам помели - вот и набралось 1,4 млрд рублей. Только вот все это - как всегда в будущем времени. То есть гарантии, что эти доходы будут получены - никакой, а цифра в релизе, наверняка, максимальная от возможной.
В реальности же будет как всегда - смело делим цифру минимум на 2.

Например, сельхоз участки еще нужно реально вовлечь в оборот, то есть либо найти арендатора, либо продать их кому-то. Кому они нужны в Тверской области - не понятно, ведь кому надо - давно купили. Остальное уже сто лет зарастает борщевиком.
С объектами недвижимости история та же. С задолженностями - их еще нужно взыскать, а сделать это не так уж и просто, учитывая тот факт, что большинство должников - банкроты.
      27.12.2016 14:32
      0 | 3

      • Proletary 
        Это не для вас публикация. Это ни для кого публикация. Умные поймут ложь. Глупые не будут читать, многобукв. Зато бюджет СММ освоен, профит.
        27.12.2016 14:53
        0 | 2

        • ChsZ 
          Ну почему же - власть, как бы, обязана отчитываться о проделанной работе.
Если о реальных делах отчитаться нельзя, то в ход идут прогнозы и обещания. Ведь их составление - тоже работа.

На самом деле, конечно, наведение порядка в сфере землепользования и государственного имущества дело хорошее. В принципе там если поискать - можно найти кучу денег и ресурсов.

Другой вопрос, что такая политика рано или поздно приведет в тупик. Затыкание бюджетных дыр за счет доходов от продажи государственных земель и имущества, приватизаций иностранными компаниями российской собственности и передаче всего и вся в частные руки даст лишь временный эффект, а дальше все вернется на круги своя. Казенное имущество рано или поздно кончится и продавать станет просто нечего, а дыры останутся.

Продать что-нибудь ненужное - это нельзя назвать заработком. Но власть, увы, продолжает выдавать желаемое за действительное.
          27.12.2016 16:01
          0 | 0
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