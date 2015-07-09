Правительство области: в 2017 году ожидается рост доходов бюджета региона почти на 1,4 млрд рублей

Меры по мобилизации доходов областного бюджета обсуждались на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя. Рассмотрели госпрограмму «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017-2022 годы.

В предыдущие 2 года сумма отмененных неэффективных мер такой поддержки составила 136 млн рублей. На сегодня общий объем льгот по региону составляет более 1 млрд 200 млн рублей.

Также в программе предусмотрен контроль за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. В 2017 году ожидается их рост на 1 млрд 385 млн рублей. Это станет возможным благодаря вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимости, земель, взысканию задолженности по арендной плате, повышению эффективности использования лесных и природных ресурсов, проведению других мероприятий.

Положительно на наполняемости региональной казны скажется и проведенный мониторинг земель. В частности, уточнены сведения более чем о 3770 участках, которые раньше не подвергались налогооблажению и формировали выпадающие доходы бюджета. Также выявлено более 1 тыс. участков, которые использовались не по целевому назначению. Основной эффект от проделанной работы ожидается в следующем году.

Все это должно позитивно отразиться на росте доходов бюджета и позволит решать задачи по развитию экономики, сообщает Правительства Тверской области

Также на заседании были внесены изменения в действующую госпрограмму. Они касались сокращения затрат на обучение местных чиновников по оказанию госуслуг, выполнению госзаданий, реализации Программы поддержки местных инициатив и другим вопросам. Благодаря тому, что консультации проведут сотрудники регионального Министерства финансов, а не приглашенные эксперты, экономия бюджетных средств составит 1 млн рублей.