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В тверском магазине пожилая женщина украла кожаную сумку. Преступление зафиксировала камера наблюдения

В тверском магазине пожилая женщина украла кожаную сумку. Преступление зафиксировала камера наблюдения - ТИА
27 Декабря 2016 12:50
Автор: TIA

Видео

Пожилую женщину разыскивают. В редакцию ТИА обратилась директор магазина бижутерии и аксессуаров "Бижу Креатив" в ТЦ «Южный» Елена Кутузова. Она предоставила редакции запись с камеры наблюдения и рассказала, что кража произошла 26 декабря. Пожилая женщина взяла кожаную сумку, не расплатилась за нее и спокойно с ней ушла. Ущерб составил 3500 рублей.

Елена Кутузова, директор магазина:

- Продавец был занят другими покупателями. А эта женщина, прикрывая магазинную сумку своей, выносит ее из отдела. Рамка по какой-то причине не сработала. Ей 8 лет, видимо, надо менять датчики.

Мы распечатали фотографию женщины, разнесли по бутикам и отдали охране. В полицию пока обращаться не стали. Был у нас опыт работы с ней не очень хороший. После очередной кражи обратились в органы, писали заявление, только время потеряли, никого не нашли.

По словам Елены, благодаря огласке был толк.

- В одном из магазинов на втором этаже женщина украла кофточку. Ее фотографию распечатали с камер и развесили по магазинам. Пришел ее сын и возместил ущерб.

Летом этого года другая женщина у нас украла очки. А осенью она вернулась и пришла в соседний отдел. По фотографии ее опознали. Она испугалась, что будет скандал и отдала деньги.

Так и на этот раз мы ищем женщину, укравшую сумку.

Если кто-либо знает ее, просьба связаться с нами по телефону: 8-920-693-18-43 (Владимир). Продавец является материально ответственным лицом и сильно огорчен, особенно в преддверии праздников.

Вознаграждение гарантируем.

Кстати, покупателей предупреждают, что в ТЦ "Южный" ведется видеонаблюдение!

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Метки: кража в магазине женщина украла сумку кража в твери
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Комментарии (15)

  • Leo-L 
    Как все складненько сработано. По ней и не скажешь, что воровка - приличная бабуля. Модница вдобавок. 
Не исключено, что до этого пришла в другой магазин в вязанной шапке, а ушла в той, которая на голове.
    27.12.2016 13:06
    0 | 9

  • -GIP- 
    Таковы барыжьи риски. В Леруе например, чтоб не размазывать потом сопли по интернетам, охрану держат. С какого перепугу продавец материально-ответственное лицо. У него что и приказ и положение о материальной ответственности оформлено?
    27.12.2016 13:07
    1 | 7

  • Dobry кrtek 
    Такие при задержании с украденным товаром прекрасно имитируют клиническую смерть. На этом основании общество их прощает и сочувствует.
    27.12.2016 13:11
    4 | 6

    • romich 
      И порицает работников магазина.
      27.12.2016 13:58
      0 | 1

  • Бертран 
    Профи. Такая любой детектор проведет. 
Полиции, сейчас не до таких мелочей- правильно, что тревожить не стали- спрос с работников зала.
    27.12.2016 13:13
    4 | 0

  • obyvatel 
    Жаль продавца, пыталась заработать побольше, а не вышло. В этом бутике и камеры видеонаблюдения наверное за счет продавцов установили, чтобы им легче было. Директор магазина - жмот, 3.5 тыщи пожалел!!!
    27.12.2016 13:24
    2 | 4

  • horton 
    Мне сначала показалось, что хочет красненькую взять...)
    27.12.2016 13:25
    0 | 5

  • BARBAdos 
    бабуля грамотно сработала - вот и готов внучке подарочек на новый год...
    27.12.2016 13:30
    0 | 9

    • peshehod 
      забавно будет, если внучке не понравится и придёт обменивать)
      27.12.2016 13:43
      0 | 3

      • horton 
        На красненькую )
        27.12.2016 13:51
        0 | 6

  • BaLeHToLog 
    До чего пенсионеров довели...
    27.12.2016 13:48
    2 | 6

    • Шифровщик 
      Довели до чего? До потери совести? Кто довёл? Обама? Или она её на Капошвара толкнёт и хлеба купит? Ладно бы она продукты украла типа молока-хлеба или валидол в аптеке. Без сумки скончается от голода?
      27.12.2016 14:34
      1 | 6

    • ksw 
      Барыги - скупердяи, ну пусть это будет бабушке подарок на Новый год, или ее внучке от бабушки. Нет, надо осрамить на всю Тверь. Закупают за копейку штука оптом, продают по 3,5т.
      27.12.2016 14:47
      2 | 3

      • Dobry кrtek 
        А если бы бабка пару-тройку алмазных колье в трусы запихала ( сообщаю, что про колье-это гипербола, а про трусы нет ), то тоже пусть будет подарок ей и внученьке непорочной? За чей счёт подарочки? Кто возместит стоимость украденного предпринимателю, живущему на то, что заработает от продаж? Не думаю, что за счёт добрых и отзывчивых пользователей ТИА типа ksw. Кража есть кража и с голодухи сумки не воруют.
        27.12.2016 15:12
        0 | 4

  • Mantikora 
    Продавца жалко. Наверняка народу много, на кого то отвлеклась, а бабка оказалась проворной.  Думаю, бабка эта, не первый магазин обносит.
    27.12.2016 14:43
    0 | 4
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