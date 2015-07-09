В тверском магазине пожилая женщина украла кожаную сумку. Преступление зафиксировала камера наблюдения

Пожилую женщину разыскивают. В редакцию ТИА обратилась директор магазина бижутерии и аксессуаров "Бижу Креатив" в ТЦ «Южный» Елена Кутузова. Она предоставила редакции запись с камеры наблюдения и рассказала, что кража произошла 26 декабря. Пожилая женщина взяла кожаную сумку, не расплатилась за нее и спокойно с ней ушла. Ущерб составил 3500 рублей.

Елена Кутузова, директор магазина:

- Продавец был занят другими покупателями. А эта женщина, прикрывая магазинную сумку своей, выносит ее из отдела. Рамка по какой-то причине не сработала. Ей 8 лет, видимо, надо менять датчики.

Мы распечатали фотографию женщины, разнесли по бутикам и отдали охране. В полицию пока обращаться не стали. Был у нас опыт работы с ней не очень хороший. После очередной кражи обратились в органы, писали заявление, только время потеряли, никого не нашли.

По словам Елены, благодаря огласке был толк.

- В одном из магазинов на втором этаже женщина украла кофточку. Ее фотографию распечатали с камер и развесили по магазинам. Пришел ее сын и возместил ущерб.

Летом этого года другая женщина у нас украла очки. А осенью она вернулась и пришла в соседний отдел. По фотографии ее опознали. Она испугалась, что будет скандал и отдала деньги.

Так и на этот раз мы ищем женщину, укравшую сумку.

Если кто-либо знает ее, просьба связаться с нами по телефону: 8-920-693-18-43 (Владимир). Продавец является материально ответственным лицом и сильно огорчен, особенно в преддверии праздников.

Вознаграждение гарантируем.

Кстати, покупателей предупреждают, что в ТЦ "Южный" ведется видеонаблюдение!