Соседский конфликт на лестничной площадке перерос в поножовщину

В ЦРБ города Нелидово медики скорой помощи доставили 45-летнего местного жителя. У мужчины была проникающая колото-резаная рана живота.

В ходе разбирательства было установлено, что ножевое ранение пострадавшему нанес его сосед по дому. Подозреваемым оказался 41-летний мужчина.

Конфликт между соседями начался в вечернее время на лестничной площадке дома. Во время ссоры один из них взял в своей квартире кухонный нож и, выйдя на улицу, нанес своему оппоненту ножевое ранение.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.