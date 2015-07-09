Соседский конфликт на лестничной площадке перерос в поножовщину

В ЦРБ города Нелидово медики скорой помощи доставили 45-летнего местного жителя. У мужчины была проникающая колото-резаная рана живота.
В ходе разбирательства было установлено, что ножевое ранение пострадавшему нанес его сосед по дому. Подозреваемым оказался 41-летний мужчина.
Конфликт между соседями начался в вечернее время на лестничной площадке дома. Во время ссоры один из них взял в своей квартире кухонный нож и, выйдя на улицу, нанес своему оппоненту ножевое ранение.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Комментарии (1)
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Циничный Реалист
27.12.2016 12:01
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