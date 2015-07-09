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Соседский конфликт на лестничной площадке перерос в поножовщину

27 Декабря 2016 10:57
Автор: TIA

В ЦРБ города Нелидово медики скорой помощи доставили 45-летнего местного жителя. У мужчины была проникающая колото-резаная рана живота.

В ходе разбирательства было установлено, что ножевое ранение пострадавшему нанес его сосед по дому. Подозреваемым оказался 41-летний мужчина.

Конфликт между соседями начался в вечернее время на лестничной площадке дома. Во время ссоры один из них взял в своей квартире кухонный нож и, выйдя на улицу, нанес своему оппоненту ножевое ранение.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения  свободы на срок до десяти лет.

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Метки: поножовщина соседский конфликт ссора соседей
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Комментарии (1)

  • Циничный Реалист 
    резаный, вероятно, дерзил. Вот и спросили с него - все справедливо.
    27.12.2016 12:01
    3 | 1
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