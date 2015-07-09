В Торжке в колонию мужчина пытался перебросить крупную партию запрещённых предметов

Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии № 4 в городе Торжке задержали мужчину, который хотел перебросить на охраняемую территорию 7 свертков с запрещенными предметами. Нарушителем оказался 24-летний житель Твери. В подготовленных для переброса свертках оказалось 17 мобильных телефонов, 6 зарядных устройств и 31 сим-карта.

Задержанный дал признательные показания. По факту составили протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 19.12 КоАП РФ (штраф от 3000 до 5000 рублей).