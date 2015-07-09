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Как сократить время отключений электричества при авариях в многоквартирных домах? Выход есть!!!

27 Декабря 2016 09:55
Автор: TIA

Фоторепортаж

С наступлением зимы работы прибавляется не только у коммунальных служб, но и у энергетиков, особенно отвечающих за электроснабжение. Снегопады, ледяные дожди, перепады температур приводят к увеличению аварий на электросетях. Остаться на несколько часов без света в непроглядную темень – удовольствие из малоприятных. А если ещё и в домах обесточились лифты, электроплиты, газовые котлы или вышли из строя электроприборы?! У потребителей одна забота – куда звонить, кому жаловаться, когда дадут электричество.

Обслуживанием электросетевого хозяйства в городе Твери занимается МУП «Тверьгорэлектро». Именно бригады этого предприятия выезжают на вызовы, ремонтируют, запитывают обесточенные объекты по резервным линиям. И всё это достаточно мобильно, несмотря на возросшую нагрузку и нормативные 24 часа на устранение последствий аварий.В среднем, на восстановление электроснабжения на внешних сетях уходит 2 часа.Но даже это время вызывает у потребителей раздражение. А ведь зачастую период отключений во многих ситуациях реально можно сократить.

Речь идёт о многоэтажных домах, которые относятся ко второй категории потребителей по надежности электроснабжения. По утвержденным правилам, эти жилые дома должны быть оснащены двумя линиями электропитания, то есть имеют два источника.

И здесь стоит поговорить о зонах ответственности. Внешние сети – это зона эксплуатационной ответственности Тверьгорэлектро. Аварии на внешних сетях или подстанциях устраняют бригады «Тверьгорэлектро»: их задача найти повреждённый участок, его локализовать, а всё остальное запитать по резервным линиям. Безусловно, это требует время, а в зимний период сюда ещё добавляются проблемы коммунального характера: плохой трафик на дорогах, неочищенные дворы,  входы в  здания подстанций ,заваленные снегом, который сгребается при уборке придомовой территории или припаркованные у подстанций машины.

А  вот электрооборудование и сети  внутри дома находятся полностью на попечении управляющих или обслуживающих организаций.

- Понятно, что дома в Твери имеют разное оборудование – современное и устаревшее, разные схемы подключения…Чтобы разобраться со всеми этими тонкостями, управляющие компании обязаны иметь в штате или по найму хорошего специалиста, - рассказал Вадим Поварс, старший диспетчер МУП «Тверьгорэлектро». - В случаях аварийных отключений такие профессионалы могут быстро перевестивесь дом на оставшуюся в работе линию питания. Потребуется только переключение рубильников во внутридомовой щитовой.

Доступ к внутридомовым сетям есть только у управляющих организаций и именно у них есть реальная возможность избавить потребителей от томительного ожидания и сократить время отключения от нескольких часов до 20-30 минут! Позиция стороннего наблюдателя, кивающего на Горэлектро, не ускорит время устранения неполадок. Здесь должна быть обоюдная заинтересованность и тесное взаимодействие. Сотрудничество управляющих организаций с Тверьгорэлектро пойдёт только на пользу дела. Повлиять на  управляющие организации, обязать их  подходить к своим обязанностям не формально, а социально ответственно - под силу самим  жителям. Тем более, что потребитель,  оплачивая в квитанции строчку «за содержание»,  вправе получать качественную услугу.

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Метки: тверьгорэлектро Горэлектро отключение электричества
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Комментарии (13)

  • Алексей Владимирович 
    чего сказал дефективный поди сам не понял. плоды вашего телевидения
    27.12.2016 10:19
    1 | 10

  • romich 
    Ветеран прав.  Убогое  изложение. Об чем новость-хер поймешь.
    27.12.2016 10:28
    1 | 4

    • Zorkiy 
      А чего непонятного? Вы когда-нибудь от другой машины "прикуривали"? Тот же принцип! Спасение утопающих в ........
      27.12.2016 15:35
      0 | 0

  • hell 
    А как бы уменьшить время отключения воды? А то вторые сутки ул. Хромова сидит без капли воды... Во дворе скоро снег закончится...
    27.12.2016 10:35
    1 | 4

  • webagent 
    Выход есть!
Отказаться от услуг МУП «Тверьгорэлектро»  
и прочих гарантируюших ничего не гарантирующих поставщиков.
    27.12.2016 10:40
    1 | 3

    • Житель подземелья 
      ставьте самостоятельную генерацию, только помните, что сие не так просто (если мы не берем в расчет личные дома, там еще куда ни шло).
      27.12.2016 11:33
      1 | 3

  • peshehod 
    По заголовку подумалось, что рекламируют бензогенераторы.
    27.12.2016 10:56
    1 | 6

  • Житель подземелья 
    1. Квалифицированный энергетик, знающий кухню, "стоит" от 50 тысяч рублей в месяц. 2. Отключения бывают в любое время, плюсуем либо стоимость дежурной бригады (ну хотя бы просто ДЭМа) либо доплата за выход хрен знает когда. 3. Вторая категория в жилых домах, конечно, есть, но тут скорее новострой либо что-то этакое, типа уже с лифтами, хрущевки и все подобные дома обычно сидят на третьей. 4. А чо не АВР сразу? И гонять никого не надо. 5. Курим нормативы и вообще. 
Итого: Тверьгорэлектро в очередной раз решило о себе напомнить, но текстовка получилась так себе, как по наполнению, так и по содержанию.
    27.12.2016 11:31
    1 | 7

  • Циничный Реалист 
    косноязычно и убого было доведено, между прочим, следующее - 1. горэлектро не обещает быстрого восстановления электроснабжения, нанимайте электриков сами; 2. аварии будут случаться все чаще и чаще.
    27.12.2016 12:25
    1 | 2

  • Paul_Moriarty 
    Да что вы какие-то непонятливые!?
Услуги они свои для УКашек рекламируют. Заключите договор с сертифицированными электриками - будет вам липиздричество через 5-6 часов после аварии. А ежели сами вумные - через положенные 24 часа.
Вот что действительно непонятно, почему нет сноски "На правах рекламы" и не отключены комменты?
    27.12.2016 12:34
    1 | 3

    • TvereZ 
      Наверное, електрожлобы зажали заплатить за закрытие каментов. Ничего, сейчас огребут антирекламки во все три фазы! )))
      27.12.2016 14:50
      0 | 4

    • velmot1331 
      А мне например, понимается иначе... Не сказать, что это реклама. Скорее люди пытались донести, что в случае аварии или каких-либо отключений незапланированных не надо бежать с пеной у рта сразу в Горэлектро, а обратиться, например, в свою управляющую компанию. И мне, лично, как человеку не разбирающемуся в электроустановках, более менее понятно.
      27.12.2016 15:01
      0 | 0

  • Бертран 
    Диспетчер- птица мелкая, но тут еще и глупая... 
Бери ношу по себе, чтоб не падать при хотьбе!
    27.12.2016 13:40
    0 | 3
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