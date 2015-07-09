Как сократить время отключений электричества при авариях в многоквартирных домах? Выход есть!!!

С наступлением зимы работы прибавляется не только у коммунальных служб, но и у энергетиков, особенно отвечающих за электроснабжение. Снегопады, ледяные дожди, перепады температур приводят к увеличению аварий на электросетях. Остаться на несколько часов без света в непроглядную темень – удовольствие из малоприятных. А если ещё и в домах обесточились лифты, электроплиты, газовые котлы или вышли из строя электроприборы?! У потребителей одна забота – куда звонить, кому жаловаться, когда дадут электричество.

Обслуживанием электросетевого хозяйства в городе Твери занимается МУП «Тверьгорэлектро». Именно бригады этого предприятия выезжают на вызовы, ремонтируют, запитывают обесточенные объекты по резервным линиям. И всё это достаточно мобильно, несмотря на возросшую нагрузку и нормативные 24 часа на устранение последствий аварий.В среднем, на восстановление электроснабжения на внешних сетях уходит 2 часа.Но даже это время вызывает у потребителей раздражение. А ведь зачастую период отключений во многих ситуациях реально можно сократить.

Речь идёт о многоэтажных домах, которые относятся ко второй категории потребителей по надежности электроснабжения. По утвержденным правилам, эти жилые дома должны быть оснащены двумя линиями электропитания, то есть имеют два источника.

И здесь стоит поговорить о зонах ответственности. Внешние сети – это зона эксплуатационной ответственности Тверьгорэлектро. Аварии на внешних сетях или подстанциях устраняют бригады «Тверьгорэлектро»: их задача найти повреждённый участок, его локализовать, а всё остальное запитать по резервным линиям. Безусловно, это требует время, а в зимний период сюда ещё добавляются проблемы коммунального характера: плохой трафик на дорогах, неочищенные дворы, входы в здания подстанций ,заваленные снегом, который сгребается при уборке придомовой территории или припаркованные у подстанций машины.

А вот электрооборудование и сети внутри дома находятся полностью на попечении управляющих или обслуживающих организаций.

- Понятно, что дома в Твери имеют разное оборудование – современное и устаревшее, разные схемы подключения…Чтобы разобраться со всеми этими тонкостями, управляющие компании обязаны иметь в штате или по найму хорошего специалиста, - рассказал Вадим Поварс, старший диспетчер МУП «Тверьгорэлектро». - В случаях аварийных отключений такие профессионалы могут быстро перевестивесь дом на оставшуюся в работе линию питания. Потребуется только переключение рубильников во внутридомовой щитовой.

Доступ к внутридомовым сетям есть только у управляющих организаций и именно у них есть реальная возможность избавить потребителей от томительного ожидания и сократить время отключения от нескольких часов до 20-30 минут! Позиция стороннего наблюдателя, кивающего на Горэлектро, не ускорит время устранения неполадок. Здесь должна быть обоюдная заинтересованность и тесное взаимодействие. Сотрудничество управляющих организаций с Тверьгорэлектро пойдёт только на пользу дела. Повлиять на управляющие организации, обязать их подходить к своим обязанностям не формально, а социально ответственно - под силу самим жителям. Тем более, что потребитель, оплачивая в квитанции строчку «за содержание», вправе получать качественную услугу.