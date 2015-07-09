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Старший оператор РЦ-1 Калининской АЭС - самый эрудированный энергетик

27 Декабря 2016 09:29
Автор: TIA

Фоторепортаж

На Калининской АЭС реализуется множество интерактивных проектов. Один из них - интернет-викторина «Энергетик в «Стране Росатом», организованная Управлением информации и общественных связей КлнАЭС. 23 декабря в Центре общественной информации Калининской АЭС состоялось торжественное вручение призов участникам интернет-викторины.

В этом году победу одержал Сергей Зайцев – старший оператор реакторного цеха-1 Калининской АЭС.

- Меня всегда привлекали и привлекают различные интеллектуальные игры. Особенно люблю разгадывать кроссворды. Я участвую в викторине четвертый раз. И каждый раз, отправляя заполненную анкету, надеялся на победу. Конечно, в следующем году я буду принимать участие в конкурсе и советую всем работникам станции также читать прессу и отвечать на вопросы викторины. Убеждён, что необходимо постоянно расширять кругозор и не ограничиваться внутристанционной жизнью, - сказал он.

«Энергетик в «Стране Росатом» — игра, суть которой заключается в ответах на вопросы о событиях и фактах, имеющих отношение к развитию атомной энергетики и промышленности в стране и за рубежом. Вопросы интернет-викторины, размещенные на корпоративном сайте Калининской АЭС, готовятся на основе информации, почерпнутой из отраслевой газеты «Страна Росатом». Они носят познавательный характер и дают возможность участникам продемонстрировать свою эрудицию. Среди них, например, вопросы о шоколадных конфетах «Мишка косолапый», связанных с созданием ракетно-ядерного потенциала СССР, об Африканде – самом «жарком» поселке, который находится в 15 км от города-спутника Кольской АЭС Полярных Зорь, о работниках АЭС «Пало-Верде», к которым в разгар лета обращаются с просьбой принимать душ несколько раз в день, чтобы охладить реакторы, о самом красивом уральском слесаре-инструментальщике Николае Зыкове и еще порядка 20 занимательных задач.

Конкурс проводится уже седьмой год подряд, и в этот раз он был приурочен ко Дню энергетика, 30-летию пуска энергоблока №2 и завершению строительства I очереди Калининской АЭС, 5-летию со дня энергетического пуска энергоблока №4 Калининской АЭС.

В этом году в конкурсе приняли участие не только работники 22 подразделений станции, но и представители подрядных организаций. В качестве подарков все участники интернет-викторины получили фирменную продукцию с символикой Калининской АЭС.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС.

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Метки: каэс аэс удомельская аэс
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Комментарии (7)

  • horton 
    А какая такая "фирменная продукция" может быть у КлнАЭС(?!), которую можно подарить в пакетике??
    27.12.2016 10:21
    0 | 1

  • webagent 
    Что это за ЁпрстАЭС в Тверской области появилась?
    27.12.2016 10:44
    0 | 1

  • tver-city 
    Действительно, то Тверской АЭС, то КлнАЭС назовут.
Пора бы уже знать устоявшееся название станции
    27.12.2016 11:28
    0 | 0

  • pereima 
    Было бы более интересно узнать - получена ли лицензия Ростехнадзора на продление срока эксплуатации 2 энергоблока КАЭС? 

Плановый срок его эксплуатации (до декабря 2016г) заканчивается через 5 дней.
    27.12.2016 11:50
    0 | 0

    • Циничный Реалист 
      pereima, чувак, а вот если ты узнаешь, что лицензию не продлили, то какие будут твои действия? Пойдешь в церковь, напишешь донос/жалобу или украдешь у соседа-рыбака комплект химзы и купишь китайский дозиметр? Запомни, даже если реактор взорвется, ты узнаешь об этом в последнюю очередь. Как и все остальные обычные граждане, впрочем.
      27.12.2016 12:36
      0 | 0

  • Циничный Реалист 
    это что, кроссворды наперегонки отгадывали? для слабоумных - продукция с логотипом это всякие карандаши, блокнотики и кружки с футболками, на которых написано "КАЭС".
    27.12.2016 12:30
    0 | 0

    • horton 
      Ну-ну... какой "Фирмы" футболки с кружкАми, на которых написано "КАЭС"?
      27.12.2016 13:19
      0 | 0
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