Старший оператор РЦ-1 Калининской АЭС - самый эрудированный энергетик

На Калининской АЭС реализуется множество интерактивных проектов. Один из них - интернет-викторина «Энергетик в «Стране Росатом», организованная Управлением информации и общественных связей КлнАЭС. 23 декабря в Центре общественной информации Калининской АЭС состоялось торжественное вручение призов участникам интернет-викторины.

В этом году победу одержал Сергей Зайцев – старший оператор реакторного цеха-1 Калининской АЭС.

- Меня всегда привлекали и привлекают различные интеллектуальные игры. Особенно люблю разгадывать кроссворды. Я участвую в викторине четвертый раз. И каждый раз, отправляя заполненную анкету, надеялся на победу. Конечно, в следующем году я буду принимать участие в конкурсе и советую всем работникам станции также читать прессу и отвечать на вопросы викторины. Убеждён, что необходимо постоянно расширять кругозор и не ограничиваться внутристанционной жизнью, - сказал он.

«Энергетик в «Стране Росатом» — игра, суть которой заключается в ответах на вопросы о событиях и фактах, имеющих отношение к развитию атомной энергетики и промышленности в стране и за рубежом. Вопросы интернет-викторины, размещенные на корпоративном сайте Калининской АЭС, готовятся на основе информации, почерпнутой из отраслевой газеты «Страна Росатом». Они носят познавательный характер и дают возможность участникам продемонстрировать свою эрудицию. Среди них, например, вопросы о шоколадных конфетах «Мишка косолапый», связанных с созданием ракетно-ядерного потенциала СССР, об Африканде – самом «жарком» поселке, который находится в 15 км от города-спутника Кольской АЭС Полярных Зорь, о работниках АЭС «Пало-Верде», к которым в разгар лета обращаются с просьбой принимать душ несколько раз в день, чтобы охладить реакторы, о самом красивом уральском слесаре-инструментальщике Николае Зыкове и еще порядка 20 занимательных задач.

Конкурс проводится уже седьмой год подряд, и в этот раз он был приурочен ко Дню энергетика, 30-летию пуска энергоблока №2 и завершению строительства I очереди Калининской АЭС, 5-летию со дня энергетического пуска энергоблока №4 Калининской АЭС.

В этом году в конкурсе приняли участие не только работники 22 подразделений станции, но и представители подрядных организаций. В качестве подарков все участники интернет-викторины получили фирменную продукцию с символикой Калининской АЭС.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС.