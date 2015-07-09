В Тверской области "Лада Гранта" столкнулась с трактором

26 декабря 2016 года около 13.00 у дома № 58 д. Глухово в Торжокском районе 33-летняя женщина-водитель на "Лада Гранта" не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с трактором МТЗ-82. Трактор поворачивал налево, не включив сигнал поворота. Водителя автомобиля Лада Гранта доставили в больницу, от госпитализации она отказалась, сообщает УГИБДД России по Тверской области
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Комментарии (2)
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Циничный Реалист
27.12.2016 12:26
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Dimmmer69
27.12.2016 15:50
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