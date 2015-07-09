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В Тверской области "Лада Гранта" столкнулась с трактором

В Тверской области "Лада Гранта" столкнулась с трактором - ТИА
27 Декабря 2016 09:38
Автор: TIA

Фоторепортаж

26 декабря 2016 года около 13.00  у дома № 58 д. Глухово в Торжокском районе 33-летняя женщина-водитель на "Лада Гранта" не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с трактором МТЗ-82. Трактор поворачивал налево, не включив сигнал поворота. Водителя автомобиля Лада Гранта доставили в больницу, от госпитализации она отказалась, сообщает УГИБДД России по Тверской области

 

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Метки: дтп авария трактор попал в аварию
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Комментарии (2)

  • Циничный Реалист 
    женщины-водители и мужчины-водители поистине несут хаос ...
    27.12.2016 12:26
    0 | 0

    • Dimmmer69 
      а автоледи - вообще ужос! )))
      27.12.2016 15:50
      0 | 0
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