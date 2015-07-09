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В новогодние каникулы жителей Тверской области ждёт насыщенная культурная программа

26 Декабря 2016 20:15
Автор: TIA

В Твери стартовали массовые праздничные мероприятия, посвящённые Новому году и Рождеству. До 15 января горожан и гостей областной столицы всех возрастов ждёт множество концертов, спектаклей, выставок и мастер-классов.

Каждый день с 27 декабря по 8 января в Театре кукол —интермедия «Год огненного петуха»  и спектакль «Секреты Лешего и Кикиморы». В областном академическом театре драмы — поздравление с Новым годом от Деда Мороза, а также постановка «Летучий корабль». Филармония ждёт гостей на музыкальный спектакль «Снежная королева» по мотивам сказки Г.Х. Андерсена, а тверской ТЮЗ — на сказку «Красавица и чудовище».

4 января на сцене филармонии — концертная программа «В Новый Год с музыкой NON-STOP!», в Театре юного зрителя — выступление Большого детского хора им. В. Попова.

Свои программы для тверитян подготовили музейно-выставочный центр им. Л.Чайкиной, областной Дом народного творчества, Тверская областная картинная галерея, Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина, ДК «Пролетарка», Музей Тверского быта, библиотека им. А.М. Горького и другие учреждения культуры.

Подробная программа праздничных мероприятий размещена на сайте Министерства культуры Тверской области в разделе «Новости». культура.тверскаяобласть.рф.

В районных центрах на каникулах помимо культурных мероприятий состоятся спортивные состязания. 1 января в Максатихе посоревнуются шахматисты, 2 января в Калязине пройдёт праздник «Зима спортивная». Череду  мероприятий продолжит Открытое первенство спортшколы «Тверь» по лыжным гонкам в Чуприяновке, Рождественский турнир по русским шашкам и турнир по тхэквондо в Кимрах.

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Метки: новогодние праздники программа на новый год афиша как провести новогодние праздники
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