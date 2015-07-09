Дом Поэзии Андрея Дементьева приглашает на познавательный квест

В дни школьных каникул и до конца января «Дом поэзии Андрея Дементьева» приглашает посетить выставку «Слово о России». Для вас представят свои работы художники – преподаватели Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Вы увидите любимые с детства пейзажи родной российской природы, выполненные в традициях русской школы высокого реализма.
Экскурсия по экспозиции «Слово о России», сочетающая в себе живопись и поэзию, – это прекрасный вариант познавательного отдыха для всей семьи, а квест-игра по выставке поможет детям самостоятельно познакомиться с жанрами изобразительного искусства.
Не пропустите уникальную возможность увидеть прекрасные картины в «Доме поэзии Андрея Дементьева» по адресу: г. Тверь, ул. Володарского 18/20.
Справки по тел. 777-838, 777-839.
Комментарии (2)
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msiodova
26.12.2016 23:18
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