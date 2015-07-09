tvernews.ru
27 декабря Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Дом Поэзии Андрея Дементьева приглашает на познавательный квест

26 Декабря 2016 19:38
Автор: TIA


В дни школьных каникул и до конца января «Дом поэзии Андрея Дементьева» приглашает посетить выставку «Слово о России». Для вас представят свои работы художники – преподаватели Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Вы увидите любимые с детства пейзажи  родной  российской   природы, выполненные в традициях русской школы высокого реализма.

Экскурсия по экспозиции «Слово о России», сочетающая в себе живопись и поэзию, – это прекрасный вариант познавательного отдыха для всей семьи, а квест-игра по выставке поможет детям самостоятельно познакомиться с жанрами изобразительного искусства.

Не пропустите уникальную возможность увидеть прекрасные картины в «Доме поэзии Андрея Дементьева» по адресу: г. Тверь, ул. Володарского 18/20.
Справки по тел. 777-838, 777-839.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дом поэзии андрея дементьева квест новогодние праздники каникулы
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • Циничный Реалист 
    было бы лучше пригласить россиян в kill-house в качестве статистов...
    26.12.2016 21:20
    0 | 0

  • msiodova 
    Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
    26.12.2016 23:18
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Маршрутка-стайл: кто не спрятался, я не виноват

2016-12-24 09:34
139

Неприятная ситуация в тверском магазине «Леруа Мерлен», или Как из-за 36 рублей попасть под суд

2016-12-21 12:35
76

В Твери пассажирка маршрутки отчитала водителя матом за мат

2016-12-22 10:04
63

На улице в Твери мужчина напал на девочку и изрезал ее. Преступник в розыске

2016-12-23 10:39
63

В Твери из продажи изъяли нелегальную «Настойку боярышника»

2016-12-20 16:03
56

С праздником Рождества и Хануки

2016-12-24 21:23
51

В 2017 году средняя цена за пачку сигарет может вырасти до 220 рублей

2016-12-21 11:42
50

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета ТУ-154

2016-12-25 11:47
49

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2016. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100