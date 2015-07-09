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Здание, где располагается Общественная приемная «Единой России» в Твери, будет передано в областную собственность

26 Декабря 2016 18:45
Автор: TIA

Заместитель председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия»  Владимир Васильев поблагодарил губернатора Тверской области Игоря Руденю за решение привести в порядок здание по Советской улице, 48/50 в Твери, где располагается Общественная приемная «Единой России» и председателя партии Дмитрия Медведева.

- У нас приемная партии не в лучшем состоянии, потому что здание в федеральной собственности, - отметил Владимир Васильев. - Игорь Михайлович нашел решение с председателем партии и Правительства РФ Дмитрием Медведевым, который принял решение о передаче дома на баланс области. Это будет достойное место, там будет встречаться больше людей.
 
Игорь Руденя подтвердил готовность Правительства региона заняться ремонтом.

- Когда получим здание на баланс, сразу займемся ремонтом фасада. Это имидж и Правительства области, и региона. Поэтому все приведем в порядок, - добавил губернатор Тверской области.

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Метки: общественная приёмная ЕР игорь руденя владимир васильев
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Комментарии (7)

  • Dobry кrtek 
    Совсем недалеко, рядом с мечетью, располагается полуклиника бывшей горбольнички нумер два. Все знают, что состояние здания ,мягко говоря ..ровое, если не ..вое. Но никто не спешит, ради блага граждан, передавать её в иную собственность, чтобы отремонтировать. Резюме озвучивать нет необходимости.
    26.12.2016 19:46
    0 | 6

    • Sedmoy 
      Поликлиника. Да разве ж это имидж?
      26.12.2016 20:21
      0 | 4

      • msiodova 
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        26.12.2016 23:19
        0 | 0

  • kudimov 
    Такая же имущественная принадлежность у здания Речного вокзала. А оно что, совсем не влияет на "имидж Правительства области и региона"?.
    26.12.2016 20:23
    0 | 8

  • Циничный Реалист 
    ну наконец-то) вот теперь кааааак заживем)
    26.12.2016 21:21
    0 | 2

  • abeltv 
    А зачем Тверской области лишняя собственность - очередной раз бюджет попилить??? Что в Тверской области бюджет бездонный???
Что "ЕдРо" уже своё здание за свой счёт отремонтировать не может???
Такую бы информацию перед выборами - вот это была бы самая нужная информация!
Почему здание партии должны ремонтировать с налогов граждан???
Идиотизм да и только!!!
    26.12.2016 22:29
    0 | 5

  • R-Sima 
    А еще рядом с областной администрацией здание научной библиотеки ТГУ. Собственно, эти два здания составляют единый архитектурный ансамбль. Только фасад администрации вылизан до блеска, а из здания библиотеки вываливаются кирпичи. Или учреждения образования не влияют на имидж Тверской области?
    26.12.2016 22:53
    0 | 1
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