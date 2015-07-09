Здание, где располагается Общественная приемная «Единой России» в Твери, будет передано в областную собственность

Заместитель председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев поблагодарил губернатора Тверской области Игоря Руденю за решение привести в порядок здание по Советской улице, 48/50 в Твери, где располагается Общественная приемная «Единой России» и председателя партии Дмитрия Медведева.

- У нас приемная партии не в лучшем состоянии, потому что здание в федеральной собственности, - отметил Владимир Васильев. - Игорь Михайлович нашел решение с председателем партии и Правительства РФ Дмитрием Медведевым, который принял решение о передаче дома на баланс области. Это будет достойное место, там будет встречаться больше людей.



Игорь Руденя подтвердил готовность Правительства региона заняться ремонтом.

- Когда получим здание на баланс, сразу займемся ремонтом фасада. Это имидж и Правительства области, и региона. Поэтому все приведем в порядок, - добавил губернатор Тверской области.