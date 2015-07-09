В 2016 года тверские таможенники перечислили в казну государства 32 млрд рублей

Об итогах работы в уходящем году в Тверской таможне говорили на специальном совещании, которое состоялось 26 декабря. Так, за 2016 год региональная таможня перечислила в федеральный бюджет 32 млрд рублей. В этот период было снижение объема ввозимых товаров на 5% от уровня 2015 года, зато грузооборот вывозимых товаров увеличился на 23%. Рост объемов экспорта пришёлся на лесо и пиломатериалы, топливную древесину.



Постоянными крупными партнерами, влияющими на объемы экспорта, стали: Канада, Финляндия, Австралия, Соединенное Королевство Великобритании, Литва, Польша, Эстония, Швеция. На объемы импорта – Китай, Германия, Италия, Нидерланды, Франция, Румыния, Польша, Индия.

Большое внимание в Тверской таможне уделяют защите прав интеллектуальной собственности, т.к. из года в год растет число контрафактной продукции. В 2016 году было выявлено свыше 611 тысяч единиц контрафакта (на 34% больше, чем год назад). Под чужими торговыми марками в этом году на рынок Тверской области чаще всего пытались провезти рыболовную леску, одежду, обувь, CD и DVD диски.