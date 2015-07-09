Корреспондента ТИА наградили медалью «XXV лет МЧС России»

26 декабря в актовом зале «13 отряда федеральной противопожарной службы» состоялась церемония награждения отличившихся руководителей муниципалитетов, учреждений и представителей СМИ.

Переходящие кубки вручили органам исполнительной власти, главам городских округов и муниципальных образований за лучшую организацию в решении вопросов защиты населения.

Также по итогам работы за год медалями «XXV лет МЧС России» и почетными грамотами были награждены наиболее отличившиеся руководители властных структур и организаций и представители региональных СМИ. Пополнилась и копилка наград редакции ТИА - медаль вручили нашему корреспонденту Юлии Островской.

На мероприятии заместитель начальника ГУ МЧС России по Тверской области Дмитрий Корнеев подвел итоги работы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тверской области за 2016 год. Главный итог – это, конечно же, сотни спасенных жизней.