Корреспондента ТИА наградили медалью «XXV лет МЧС России»

26 декабря в актовом зале «13 отряда федеральной противопожарной службы» состоялась церемония награждения отличившихся руководителей муниципалитетов, учреждений и представителей СМИ.
Переходящие кубки вручили органам исполнительной власти, главам городских округов и муниципальных образований за лучшую организацию в решении вопросов защиты населения.
Также по итогам работы за год медалями «XXV лет МЧС России» и почетными грамотами были награждены наиболее отличившиеся руководители властных структур и организаций и представители региональных СМИ. Пополнилась и копилка наград редакции ТИА - медаль вручили нашему корреспонденту Юлии Островской.
На мероприятии заместитель начальника ГУ МЧС России по Тверской области Дмитрий Корнеев подвел итоги работы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тверской области за 2016 год. Главный итог – это, конечно же, сотни спасенных жизней.
|2016-12-24 09:34
|2016-12-21 12:35
|2016-12-22 10:04
|2016-12-20 16:03
|2016-12-24 21:23
|2016-12-21 11:42
Комментарии (8)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Циничный Реалист
26.12.2016 21:23
1
|
3