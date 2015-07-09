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Корреспондента ТИА наградили медалью «XXV лет МЧС России»

Корреспондента ТИА наградили медалью «XXV лет МЧС России» - ТИА
26 Декабря 2016 17:57
Автор: TIA

26 декабря в актовом зале «13 отряда федеральной противопожарной службы» состоялась церемония награждения отличившихся руководителей муниципалитетов,  учреждений и представителей СМИ.

Переходящие кубки вручили органам исполнительной власти, главам городских округов и муниципальных образований за лучшую организацию в решении вопросов защиты населения.

Также по итогам работы за год медалями «XXV лет МЧС России» и почетными грамотами были награждены наиболее отличившиеся руководители властных структур и организаций и представители региональных СМИ. Пополнилась и копилка наград редакции ТИА - медаль вручили нашему корреспонденту Юлии Островской.

На мероприятии заместитель начальника ГУ МЧС России по Тверской области Дмитрий Корнеев подвел итоги работы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тверской  области за 2016 год.  Главный итог  – это, конечно же,  сотни спасенных жизней.

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Метки: медали тиа медали МЧС юлия островская
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Комментарии (8)

  • ilich 
    Ну, не знаю. Сейчас принято всё больше Героя России давать.
Куда делся Рафикович?
    26.12.2016 18:05
    0 | 4

    • msiodova 
      Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
      26.12.2016 23:19
      0 | 0

  • pessimist 
    А почему возраст указан римскими цифрами? Обычно такими цифрами указывают, например, порядковый номер, XXV съезд КПСС. В данном случае смахивает на не совсем удачное подражательство  названию медали "XX лет РККА".
    26.12.2016 18:10
    0 | 2

  • Dobry кrtek 
    Ничего так. Я не про медаль.
    26.12.2016 19:02
    0 | 6

    • Sedmoy 
      Плюсую. :)
      26.12.2016 19:12
      0 | 4

    • TvereZ 
      По моим прикидкам, там где-то 27..30 )))
      26.12.2016 19:41
      0 | 1

  • Бертран 
    Кого попало тут держать не станут, это вам не Регион.. Поздравляем и верим Вам, Юлия.
    26.12.2016 20:53
    0 | 3

  • Циничный Реалист 
    а медальку за что дали? просто так, по разнарядке?
    26.12.2016 21:23
    1 | 3
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