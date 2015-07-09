Страшный пожар в Тверской области очевидцы сняли на видео

24 декабря около 10 утра загорелся частный деревянный дом в поселке Залазино Лихославльского района. Строение за считанные минуты вспыхнуло как спичка, его охватило пламя.
Очевидцы трагедии сняли пожар на видео еще до приезда огнеборцев. Как сообщили ТИА в УМЧС по Тверской области, на пепелище были обнаружены фрагменты тела. Предположительно, погиб хозяин дома, мужчина 1957 г.р. Причина происшествия устанавливается.
Автор видео TimuR X
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Комментарии (3)
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blkm
26.12.2016 16:57
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