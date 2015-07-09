В Тверской области осудили трёх похитителей коров

Старицкий районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Загрядского Д.А., Ребрина А.П. и Гасанова С.К., признанных виновными в краже (группой лиц по предварительному сговору). Кроме того, Загрядский также обвинялся в мошенничестве.

Как установлено судом, в июне 2016 года в д. Гавшино Старицкого района трое мужчин увели из загона колхоза двух племенных коров. Стоимость тёлок оценили в 177 000 руб. С места происшествия воры скрылись и распорядились похищенным по своему усмотрению.

Кроме того, Загрядский в феврале 2016 года нашёл в интернете объявление о том, что фермер продает телят. Далее мошенник, не имея реальной возможности оплатить их стоимость, приехал к потерпевшему, вошел к нему в доверие, наврал с три короба и забрал трёх телят. Деньги - 78 400 рублей - обещал привезти позже. Далее Загрядский продал их по более низкой цене, но потерпевшему не отдал ни копейки, на звонки не отвечал.

Приговором суда Загрядскому Д.А. назначено наказание - лишения свободы на срок 3,5 года в колонии-поселении, Ребрину А.П. - 1,5 года условно, Гасанову С.К. - 1 год 9 месяцев условно.