tvernews.ru
26 декабря Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области осудили трёх похитителей коров

26 Декабря 2016 11:50
Автор: TIA

Старицкий районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Загрядского Д.А., Ребрина А.П. и Гасанова С.К., признанных виновными в краже (группой лиц по предварительному сговору). Кроме того,  Загрядский также обвинялся в мошенничестве.

Как установлено судом, в июне 2016 года в д. Гавшино Старицкого района трое мужчин увели из загона колхоза двух племенных коров. Стоимость тёлок оценили в 177 000 руб. С места происшествия воры скрылись и распорядились похищенным по своему усмотрению.

Кроме того, Загрядский в феврале 2016 года нашёл в интернете объявление о том, что фермер  продает телят. Далее мошенник, не имея реальной возможности оплатить их стоимость, приехал к потерпевшему, вошел к нему в доверие, наврал с три короба и забрал трёх телят. Деньги - 78 400 рублей - обещал привезти позже. Далее Загрядский продал их по более низкой цене, но потерпевшему не отдал ни копейки, на звонки не отвечал.

Приговором суда Загрядскому Д.А. назначено наказание - лишения свободы на  срок 3,5 года в колонии-поселении, Ребрину А.П. - 1,5 года условно, Гасанову С.К. - 1 год 9 месяцев условно.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: кража мошенничество кража коров кража телят
Смотрите также:
Комментарии (5)

  • horton 
    "...наврал с три короба и забрал трёх телят..." - это, надо понимать, цитата из текста Приговора?? )
    26.12.2016 12:39
    0 | 2

  • Циничный Реалист 
    отличная, тверская новость) мошенники, врущие с три короба, коровы, суды и сроки.... мммм - вот она, spiritual brace)
    26.12.2016 12:54
    0 | 1

    • Dimmmer69 
      Вы забыли ещё тёлок :)
      26.12.2016 13:34
      0 | 1

  • pessimist 
    "двух племенных коров. Стоимость тёлок " Как я раньше думал - коровы - это уже взрослые женщигы, дойные, стельные, а телки - еще девушки невинные. Изложение данной новости озадачило меня и поставило под сомнения мои сельхоззнания.
    26.12.2016 13:54
    0 | 3

    • Paul_Moriarty 
      Не знаю как там с сельхоззнаниями, но с биологическими точно проблемы. Корова в данном случае - это указание половой принадлежности похищенных особей. А телка - указание на возраст и "девственность". Т.е. каждая телка - корова (самка). Но не каждая корова - телка.
Никаких противоречий.
      26.12.2016 14:18
      0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Маршрутка-стайл: кто не спрятался, я не виноват

2016-12-24 09:34
139

Неприятная ситуация в тверском магазине «Леруа Мерлен», или Как из-за 36 рублей попасть под суд

2016-12-21 12:35
76

На улице в Твери мужчина напал на девочку и изрезал ее. Преступник в розыске

2016-12-23 10:39
63

В Твери пассажирка маршрутки отчитала водителя матом за мат

2016-12-22 10:04
63

В Твери из продажи изъяли нелегальную «Настойку боярышника»

2016-12-20 16:03
55

В 2017 году средняя цена за пачку сигарет может вырасти до 220 рублей

2016-12-21 11:42
50

С праздником Рождества и Хануки

2016-12-24 21:23
50

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета ТУ-154

2016-12-25 11:47
49

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2016. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100