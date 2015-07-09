В Тверской области в аварии погибла 8-летняя девочка

24 декабря около 07.50 на 2 км а/д Куженкино - Бологое, Бологовского района, Тверской области 31-летняя женщина-водитель на "Фольксваген Кади" не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась "Шевроле Ланос" под управлением 29-летней женщины-водителя. В результате ДТП госпитализированы водитель и пассажир "Фольксвагена", а также водитель и пассажир "Шевроле". В аварии погибла 8-летняя девочка-пассажир "Шевроле", она была пристегнута ремнем безопасности при помощи детского удерживающего устройства, но от полученных травм скончалась в больнице, сообщает УГИБДД России Тверской области
Комментарии (11)
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Циничный Реалист
26.12.2016 13:06
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Paul_Moriarty
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Alx
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ChsZ
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Paul_Moriarty
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ChsZ
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Paul_Moriarty
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