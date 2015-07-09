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В Тверской области в аварии погибла 8-летняя девочка

В Тверской области в аварии погибла 8-летняя девочка - ТИА
26 Декабря 2016 11:08
Автор: TIA

24 декабря около 07.50 на 2 км а/д Куженкино - Бологое, Бологовского района, Тверской области 31-летняя женщина-водитель на "Фольксваген Кади" не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась "Шевроле Ланос" под управлением 29-летней женщины-водителя. В результате ДТП госпитализированы водитель и пассажир "Фольксвагена", а также водитель и пассажир "Шевроле". В аварии погибла 8-летняя девочка-пассажир "Шевроле", она была  пристегнута ремнем безопасности при помощи детского удерживающего устройства, но от полученных травм скончалась в больнице, сообщает УГИБДД России Тверской области

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Метки: погиб ребенок дтп авария с погибшими
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Комментарии (11)

  • Бертран 
    Судит очень строго пыльная дорога..
    26.12.2016 11:18
    2 | 1

  • VladislaV 
    Соболезную.
    26.12.2016 11:32
    1 | 4

  • Dobry кrtek 
    Женщина-детоубийца. Страшное определение. Уж лучше бы сама на тот свет отправилась, прости меня, Господи.
    26.12.2016 12:23
    4 | 2

  • bae99 
    Леди закончились?
    26.12.2016 12:35
    2 | 3

  • Циничный Реалист 
    женщины-водители vs. авто-леди ) хахахах) выезжать на полосу встречного движения стало тверской народной забавой. Серьезно, на что рассчитывают граждане, совершая опасные обгоны на городских малолитражках? Надо твердо понимать, что автомобиль с двигателем объемом меньше 2 литров не едет. Несмотря на все наддувы, смещения фаз и тп. Вот хоть обосрись от бессильной злобы - он не будет обладать необходимым запасом крутящего момента в силу законов физики. Всегда надо думать своей головой (если это недоступно, то упорно тренироваться) и не слушать абракадабру маркетологов и продавальщиков из автосалонов.
    26.12.2016 13:06
    2 | 2

    • Paul_Moriarty 
      И как такого таланта проглядели все мировые автоконцерны!?
Ставят в раллийные тачки "полторашку пива" с наддувом и думают, что она едет! Какие, нафиг, 4 секунды до 100!? Надо было туда V8 на 6 литров вкорячивать, были бы вне конкуренции. Реалист плохого не посоветует.
      26.12.2016 13:29
      0 | 3

      • Alx 
        Ага, а я всегда думал, почему в Формуле-1 так мало обгонов, а дело просто в том, что там моторы 1.6 литра. Против законов физики не попрешь.
        26.12.2016 14:04
        0 | 1

    • ChsZ 
      А причем тут, собстна, обгон? 

На встречку вылететь с такой кашей на дороге - много ума не надо, достаточно одного неверного движения рулем. И не важно сколько литров под капотом. 
По такой дороге если и ехать, то 60 км/ч максимум.
      26.12.2016 14:28
      1 | 3

      • Paul_Moriarty 
        Не факт, что ехали больше. Фото, конечно, не очень, но видно, что не такие уж критичные повреждения у машин. Хотя левой стороны Ланоса не видно. Возможно, что удар пришелся туда, в заднюю дверь (но не похоже).
Глаз вот за это зацепился "она была  пристегнута ремнем безопасности при помощи детского удерживающего устройства". Похоже, что нормального кресла не было. Скорее всего, это детское удерживающее устройство - накладка на штатный ремень, которая помогает только от домогательств гайцов и ни от чего более.
        26.12.2016 14:36
        1 | 1

        • ChsZ 
          Не, устройством удерживающим называется все - и суперкресло и простая подкладка-подушка под зад ребенку.

И работают эти устройства одинаково эффективно. Другое дело - уровень безопасности самой самоходной повозки и обстоятельства (скорость, место удара) и т.д. 
В Жигулях, допустим, никакие устройства на приличной скорости не спасут. Ланос - увы, почти та же песня. Уровень безопасности там, конечно, выше, но не на много. По сути это ультрабюджетная корейская ДЭУ родом из далеких 90-х, базирующаяся на агрегатах Опеля из далеких 80-х.

По надежности - лучше Жигулей, по безопасности - не далеко от них ушла.
          26.12.2016 14:53
          0 | 2

          • Paul_Moriarty 
            Вообще, обычно про кресло так и писали, мол был(-а) в детском кресле, пристегнута и т.д.
А вот накладки как-то доверия не внушают. Слабо верится, что какая-нибудь фэстовская на кнопках что-то удержать сможет. Нормальное кресло однозначно в разы лучше в плане безопасности.

Кстати, фотку можно открыть отдельно, в полный размер. Понятно, что девочка сидела либо справа спереди, либо сзади. Удар был спереди, скорее в левую часть, в водителя. Т.е. на те места, где могла сидеть девочка, явно пришлась не бОльшая часть удара. Все-таки склоняюсь к мысли, что это то самое удерживающее устройство не удержало.
            26.12.2016 15:05
            0 | 2
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