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В Бахчисарае установили ёлку из Твери

26 Декабря 2016 10:36
Автор: TIA
Фотограф: http://bahchisaray.rk.gov.ru

Фоторепортаж

Как пишут крымские СМИ, в Бахчисарае, на детской площадке на ул. Севастопольской установили необычную ёлку - это металлическая конусовидная конструкция со светодиодами, украшенная разноцветными шарами и фонариками. Кстати, ёлку заказали и привезли из Твери.

Ёлка установлена с антивандальной защитой: металлический корпус привинчен к подиуму весом 70 килограмм. Однако, власти города опасаются за украшения, которые могут быть украдены или побиты. Поэтому сотрудники МУП «КББ», которые и монтировали конструкцию, обращаются ко всем  жителям и гостям Бахчисарая с просьбой проявить сознательность и не разрушать красоту.

По материалам bahchisaray.rk.gov.ru

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Метки: бахчисарай елка металлическая ёлка
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Комментарии (4)

  • VladislaV 
    А в Твери откуда взялась елка, гирлянды и шары? Из кетая?
    26.12.2016 11:36
    0 | 1

  • Циничный Реалист 
    подарок из зоны, что ли?
    26.12.2016 13:14
    0 | 0

  • BARBAdos 
    и не зря беспокоятся, тамошний контингент (крымские татары) покруче цыган будут...
    26.12.2016 13:37
    0 | 0

  • pessimist 
    Очень рады за бахчисараев (такое счастье именно из ТвО привалило) и полны гордости за свой регион (наш вклад в покорение Крыма). Хотя светодиоды действительно скорее всего из братского Китая.
    26.12.2016 14:04
    0 | 0
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