В Бахчисарае установили ёлку из Твери

Как пишут крымские СМИ, в Бахчисарае, на детской площадке на ул. Севастопольской установили необычную ёлку - это металлическая конусовидная конструкция со светодиодами, украшенная разноцветными шарами и фонариками. Кстати, ёлку заказали и привезли из Твери.

Ёлка установлена с антивандальной защитой: металлический корпус привинчен к подиуму весом 70 килограмм. Однако, власти города опасаются за украшения, которые могут быть украдены или побиты. Поэтому сотрудники МУП «КББ», которые и монтировали конструкцию, обращаются ко всем жителям и гостям Бахчисарая с просьбой проявить сознательность и не разрушать красоту.

По материалам bahchisaray.rk.gov.ru