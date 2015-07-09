Экстренное торможение стало причиной аварии в центре Твери



25 декабря около 19.20 на Тверском проспекте 26-летний водитель на "Рено-Логан", двигаясь по трамвайным путям, затормозил, после чего автомобиль потерял управление и столкнулся с "Форд-Фокус", который двигался во встречном направлении по трамвайным путям. После столкновения "Рено" отбросило на автомобиль «Тойота-Камри». По факту ДТП проводится административное расследование.

Как сообщает УГИБДД России по Тверской области, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир "Форда", а также водитель и пассажир "Рено". После оказания медицинской помощи все пострадавшие отпущены.