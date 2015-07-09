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Экстренное торможение стало причиной аварии в центре Твери

26 Декабря 2016 10:38
Автор: TIA


25 декабря около 19.20 на Тверском проспекте 26-летний водитель на "Рено-Логан", двигаясь по трамвайным путям, затормозил, после чего автомобиль потерял управление и столкнулся с "Форд-Фокус", который двигался во встречном направлении по трамвайным путям. После столкновения "Рено" отбросило на автомобиль «Тойота-Камри». По факту ДТП проводится административное расследование.

Как сообщает УГИБДД России по Тверской области, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир "Форда", а также водитель и пассажир "Рено". После оказания медицинской помощи все пострадавшие отпущены.

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Метки: дтп аварии аварии с пострадавшими
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Комментарии (7)

  • zxcvbnm 
    Два ездуна по трамвайным путям. Нормально.
    26.12.2016 11:10
    3 | 4

    • Ognennaja_Feja 
      Вы так говорите, как будто езда по трамвайным путям запрещена законом. Почитайте ПДД, она в некоторых местах прямо предписана.
      26.12.2016 11:20
      1 | 9

  • sergejbmwod 
    Вот и пускай теперь разбираются, кто из них трамвай))
    26.12.2016 11:34
    1 | 6

  • Rina 
    Просто на трамвайных путях -каша.
    26.12.2016 11:59
    1 | 2

    • BARBAdos 
      да не просто каша, а еще с серьезными ямами, которых зимой не видно. Вполне допускаю, что данный факт и послужил причиной этого ДТП.
      26.12.2016 13:40
      0 | 1

  • TvereZ 
    Жаль, что настоящий трамвай не добавил жести замесу... )))
    26.12.2016 12:05
    0 | 5

  • Циничный Реалист 
    по трамвайным путям ездить можно. Но в Твери практически никто не чувствует габариты своих лоховозок и постоянно влезает на встречную полосу. Однозначно, здесь был аналогичный случай. Необходимо при движении по рельсам держаться правее, если навыка нет, то надо учиться.
    26.12.2016 13:13
    0 | 4
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