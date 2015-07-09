Последняя неделя уходящего года будет с оттепелями

Днем 26 декабря в Тверской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 м/сек. Как сообщает тверской гидрометцентр, всю последнюю неделю уходящего года погода будет неустойчивой - с ночными небольшими морозами и оттепелями днём, а также осадками.

Так, температура воздуха ночью будет -3...-7 градусов мороза, самая холодная ночь нас ждёт с 29 на 30 декабря: столбики термометров опустятся до -9 градусов. Днём же будет слабый "плюс" - 0...+2. Ветер южных направлений, умеренный.

Солнышка мы практически не увидим, поскольку над Тверской областью будет облачность, и периодически будут выпадать осадки - снег, мокрый снег с дождём. На дорогах - гололедица.