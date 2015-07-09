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26 декабря в России день траура

25 Декабря 2016 18:33
Автор: TIA

Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура на всей территории России в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае.

В тексте указа говорится: В результате авиационной катастрофы самолёта Ту-154, происшедшей 25 декабря 2016 года в районе города Сочи Краснодарского края, имеются многочисленные жертвы.

Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить 26 декабря 2016 года днём траура в Российской Федерации.

В день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги Российской Федерации:

- Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

- Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших.

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Метки: день траура разбился самолет
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