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В Тверской области на аэродроме столкнулись два истребителя

25 Декабря 2016 16:55
Автор: TIA

Эта информация размещена в ЖЖ, в  сообщении говорится, что по неофициальным сообщениям, причиной столкновения стали ошибочные действия летчика истребителя с бортовым номером "02 красный", чрезмерно энергично работавшего РУДом при рулежке по аэродрому. Повреждения обеих самолетов неофициально называются "незначительными".

В подтверждение своих слов автор разместил фотографию, сообщив, что это Су-27СМ из состава 790-го истребительного авиационного полка 105-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО России. Авария произошла 15 декабря 2016 года на аэродроме базирования этого полка в Хотилово Тверская область.

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Метки: столкнулись два истребителя тверская область
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Комментарии (2)

  • UnCle 
    Мда, что уж тогда говорить о водителях...
    25.12.2016 17:36
    0 | 6

  • Vojdy 
    Особый отдел заинтересуется автором фоток.
Зря он их выложил.
    25.12.2016 17:45
    2 | 6
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