В Тверской области на аэродроме столкнулись два истребителя

Эта информация размещена в ЖЖ, в сообщении говорится, что по неофициальным сообщениям, причиной столкновения стали ошибочные действия летчика истребителя с бортовым номером "02 красный", чрезмерно энергично работавшего РУДом при рулежке по аэродрому. Повреждения обеих самолетов неофициально называются "незначительными".

В подтверждение своих слов автор разместил фотографию, сообщив, что это Су-27СМ из состава 790-го истребительного авиационного полка 105-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО России. Авария произошла 15 декабря 2016 года на аэродроме базирования этого полка в Хотилово Тверская область.