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Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета ТУ-154

25 Декабря 2016 11:47
Автор: TIA

«От имени всех жителей Тверской области выражаю глубокие соболезнования Вам, родным и близким членов экипажа и пассажиров самолета ТУ-154, потерпевшего катастрофу над акваторией Черного моря. Это страшная трагедия для всей нашей страны. Мы всегда будем помнить о людях, погибших при исполнении своего служебного долга. Прошу передать слова поддержки семьям военнослужащих и артистов Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова», - говорится в телеграмме, направленной от имени Игоря Рудени Министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Соболезнования направлены также руководству Первого канала, НТВ, и «Звезда».
Трагедия произошла минувшей ночью. Самолет Минобороны РФ, совершал плановый перелет из аэропорта Адлера на авиабазу в Сирии и потерпел крушение в Черном море. На его борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и съемочные группы Первого канала, телеканалов НТВ и «Звезда» летели поздравить авиагруппу ВКС России на авиабазе в Сирии.

Пресс-служба Правительства Тверской области

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Метки: сирия разбился самолет соболезнования Игоря Рудени
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Комментарии (29)

  • romich 
    На войне как на войне
    25.12.2016 12:17
    2 | 4

  • dsmile 
    А что не поехал то?
    25.12.2016 12:18
    2 | 5

  • dsmile 
    Нельзя пиариться раздачей соболезнований,ой как нельзя....
    25.12.2016 12:21
    2 | 5

  • aldan 
    Самолёты падают, потому что российский авиапром убивают клоуны из шоу-бизнеса.
Уровень некомпетентности руководства в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в ГК «Ростех») зашкаливает, а Минпромторг, который призван рулить промышленностью страны, в реальности ничего поделать не может. Да и не хочет – менеджмент Минпромторга, ОАК и ОДК уже давно напоминает осточертевший всем семейный клан. Все друг друга знают как облупленных, но терпят, будучи повязанными круговой порукой. Глава ОАК Юрий Слюсарь  до авиации занимался шоу-бизнесом и владел неким продюсерским центром «Монолит». В 2007 году его поймали на воровстве по незаконному распространению песен группы «Ласковый май». Владелец этого самого «ЛМ» Андрей Разин в результате отсудил у Слюсаря и получил с него 22 млн 502 тыс. рублей. Мало того, будущий глава всего российского авиапрома руководил с 2006 года национальной ассоциацией производителей фонограмм! И вот вороватый фонограмщик руководит всем авиапромом! Кто его туда протащил? Кто стоит за вредительством и унижением тысяч российских инженеров и рабочих? Что может сделать для престижа страны любитель музыкальной и позорной «фанеры»? Почему он не работает с Филиппом Киркоровым или Машей Распутиной? Кто в Госдуме, Народном фронте или Совете Федерации озаботится этим тихим ужасом? Пока на эти вопросы не будут даны ответы России предстоит довольствоваться фанерной авиацией с бумажными результатами, хотя стране нужны реальные самолёты. 
25 декабря 2016, 12:05	[ «АН-онлайн» ]
    25.12.2016 12:33
    2 | 6

  • kudimov 
    В этой трагедии погибла и Елизавета Глинка. Очень жаль всех.
    25.12.2016 13:05
    2 | 11

    • UnCle 
      Это не столько трагедия, сколько наиболее трагичен результат, почему это произошло и еще не раз произойдет.
      25.12.2016 13:17
      0 | 6

      • kudimov 
        В том то и дело, что нет уверенности, что этого не случится через полгода или год.
Меня каждый раз раздражает, когда перед взлетом стюардесса рассказывает,, как пользоваться свистком от акул. Какие нафиг акулы? Если он упадет, то акулы это наименьшее зло.
        25.12.2016 13:21
        0 | 9

  • Циничный Реалист 
    не знаю о том, что конкретно там произошло, и более того - я убежден что правду не узнает никто. Но я знаю точно: упасть на туполевском самолете невозможно в принципе - настолько он прост, продуман и технологичен. Вообще, я допускаю три версии - 1) вместо керосина залили саньё, 2) вместо летчиков посадили россиян, переодетых в летчиков 3) кто-то положил большую петарду к #хэпппиньюеру.
    25.12.2016 13:07
    3 | 6

    • aldan 
      Здесь ты чуточку не прав:
73 -ТУ-154— потеряно в катастрофах и серьёзных авариях. Пока что Ту-154 остаётся одним из наиболее массовых самолётов советского/российского производства. Однако против Ту-154 играет его общее моральное устаревание и возросшее в последние годы количество катастроф с его участием (хотя большинство из них были вызваны человеческим фактором).
      25.12.2016 13:16
      0 | 0

      • Proletary 
        В 21 веку долбанулось 5 154х. Из них только 3 - из-за техники. Не уподобляйтесь Лунтику.
        25.12.2016 13:34
        0 | 6

        • aldan 
          Рассматриваются две версии аварии. Ошибка в пилотировании или технические неполадки. Самолёт находился на высоте 10 км. Какая на хрен на такой высоте может быть ошибка в пилотировании, если только пилот направил умышленно самолёт в пике.Так что ув. гегемон не употребляйся нашим властям, которые своё распиZдяйство переваливают на плечи пилотов.
Зная продажность армейского тех. персонала-версия Реалиста о моче в бензобаке имеет право на существование. А если серьёзно, то в своё премя были закрыты военные училища готовившие тех. специалистов. Теперь пожинаем плоды. Например: Ачинское военное авиационно-техническое училище им. 60-летия ВЛКСМ(2000г.);,Калининградское военное авиационно-техническое училище(1994г.);, Кировское военное авиационно-техническое училище(2007г.); Курганское высшее военно-политическое авиационное училище(1994г.); Ломоносовское военное авиационно-техническое училище(1994г.);  и т.д и т.п. Так вот, сам самолёт может  и не плох, но года, стареет, а обслуживать практически не кому.
          25.12.2016 13:46
          3 | 4

          • UnCle 
            Технические неполадки, критичные для самолета, вылезают во время взлета и набора высоты, а также во время захода на посадку, если борт идет на эшелоне, вероятность технической неисправности, критичной для самолета, крайне низка.
            25.12.2016 13:53
            0 | 8

            • UnCle 
              Ну вот, по якобы известной официальной информации, самолет пропал с экрана радара через 3 минуты после взлета, следовательно в момент набора высоты (откуда взялась информация про высоту 10 км, не знаю). Вообще, если собрать все имеющиеся сведения о полете борта, выходит куча "НО"... А самое интересное "НО", что этот борт для дозаправки в Адлере никто не ждал... А учитывая, что свалился самолет при наборе высоты... Хотя всё может быть банально просто.
              25.12.2016 17:35
              0 | 1

          • Proletary 
            Смотря кем рассматриваются. http://www.kommersant.ru/doc/3181509
            25.12.2016 17:18
            0 | 0

        • BARBAdos 
          всего потеряно или списано (по причине повреждений) 16 самолетов в 21-м веке. Если посмотреть количество эксплуатируемых самолетов, то на 2015 год их было 60 из 1000 построенных, т.е. это старый  самолет. 

Еще большой вопрос, зачем МО отправляло в Сирию балалаечников и плясунов, решили Алеппо отпраздновать?
          25.12.2016 14:03
          1 | 5

      • Alx 
        Ну да, был потерян каждый 13-й Ту-154. Для сравнения Боинг-747 был потерян каждый 26-й.
        25.12.2016 13:58
        0 | 3

    • BARBAdos 
      ту-154 было налажено серийное производство в 1970 году. Еще в 00-х они начали активно падать, видать тоже там активно санье заливали. Их с регулярных рейсов все авиакомпании поубирали, но осталось это старое гамно в минобороны и других бюджетных авиапарках, вот и пожинаем плоды. Не может самолет возрастом 30 лет нормально летать, тем более ТУ, сделанное видимо в конце 80-х начале 90-х, на волне перестройки...

Людей жаль, особенно доктора Лизу...
      25.12.2016 13:47
      0 | 4

    • Zorkiy 
      В 154-м многие системы на "хвост" завязаны - уязвим в этой части конструкции...
      25.12.2016 15:18
      0 | 0

  • aldan 
    Сбылась мечта Ильича- кухарки во всех сферах:
Дмитрий Рогозин:Первое лицо в правительстве Р Ф, отвечающее за все оборонные и космические программы не имеет технического образования. Не то что высшего, даже среднего технического нет. Он по образованию журналист-Писака.При чём никогда ничего не написал, то есть и журналист никакой. А руководит в РФ разработками, которые должны быть высочайшей технической сложности. За ним остаётся последнее слово при выборе принципиальных решений по развитию тех или иных научных направлений.  Он нам обещает построить обитаемую базу на Луне к 2030г и много другого бреда. Если бы это он фантазировал за бутылочкой на встрече с коллегами-журналистами на кухне, вопросов бы не было, пусть хоть Лох Несское чудовище ловит и с инопланетянами контачит в Бермудском треугольнике.
 Но он же вице-премьер РФ, а это значит, что под бредовые фантазии из бюджета будут выделены и распилены сотни миллиардов долларов под эту базу на Луне. Вместо базы будут построены коттеджи на Рублёвке и всё Майами скупят и Лазурный берег.
А самого Рогозина и его семьи в России к 2030г. давно и след простынет. (Олд фишер)
А потом удивляемся, почемупадают самолётиы, ракеты и т.д.
    25.12.2016 13:07
    0 | 15

  • romich 
    Алдан,ты почему утреннюю таблетку не выпил?
    25.12.2016 13:10
    2 | 3

    • aldan 
      Да за тобой разве успеешь.
      25.12.2016 13:17
      0 | 5

      • romich 
        )
        25.12.2016 13:18
        0 | 0

        • aldan 
          Я имел ввиду, что ты успел все колёса скупить и теперь как царь Кащей над ними один чахнешь.
          25.12.2016 14:13
          0 | 0

  • Бертран 
    Дмитрий Анатольевич уже назначен руководителем расследования по данному происшествию- дело настолько серьезно, что президент вынужден был пойти на этот шаг. 
Свет прольется, господа!
    25.12.2016 14:47
    3 | 0

    • Dobry кrtek 
      Сначала проливается кровь, а потом свет. Вот она логика ЕР).
      25.12.2016 15:16
      0 | 8

  • Циничный Реалист 
    в любом случае, истину нам не узнать... доведут информацию достаточную для поддержания приемлемого морально-психологического состояния и исполнения функциональных обязанностей, да и то, в части касающейся. И, как это не печально, гибель мирного населения стала настолько частой, что уже перестаешь относится к ней, как к чрезвычайному событию.
    25.12.2016 15:22
    1 | 4

  • Sedmoy 
    "Башар Асад заявил, что погибшие в результате крушения Ту-154 летели разделить с жителями Алеппо радость победы".                                                       Я спрашиваю тебя поручик. Нет, ты мне ответь поручик. Дай прикурить.  Зачем нам, поручик, чужая...война?
    25.12.2016 16:24
    2 | 2

    • Ms. 
      Поздно думать о том, что сделано. Мы уже там. Наших ребят жаль.
      25.12.2016 16:59
      0 | 0

      • Sedmoy 
        Жаль. Но я ничего не делал. Я всегда был против ковыряния палкой в этом осиновом  гнезде. И говорил, что будет только хуже. И я оказываюсь прав. Надо срочно уносить оттуда ноги, дабы не усугублять ещё больше. Нет у нас там никаких национальных интересов. Одни только понты, одного понтового, за наш счёт. Это моё мнение.
        25.12.2016 19:26
        2 | 1
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