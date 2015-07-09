В Твери у 21-летнего уроженца Средней Азии изъяли килограмм героина

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в распространении наркотиков на территории Твери. При личном досмотре у мужчины изъяли 158 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. Как установили эксперты-криминалисты - это был героин массой около 300 граммов. По версии следствия, неработающий 21-летний уроженец Средней Азии пытался сбыть наркотики на территории Верхневолжья бесконтактным способом через тайники-закладки.

При обыске в квартире задержанного полицейские обнаружили пакет, в котором было 700 грамм героина. В доме также были предметы, используемые для фасовки наркотических средств, упаковочный материал и электронные весы.

Наркоторговец задержан и помешен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело. Оперативники устанавливают канал поступления наркотиков в Тверской регион, сообщает УМВД России по Тверской области