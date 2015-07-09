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В Твери у 21-летнего уроженца Средней Азии изъяли килограмм героина

В Твери у 21-летнего уроженца Средней Азии изъяли килограмм героина - ТИА
25 Декабря 2016 11:14
Автор: TIA

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в распространении наркотиков на территории Твери. При личном досмотре у мужчины изъяли 158 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. Как установили эксперты-криминалисты - это был героин массой около 300 граммов. По версии следствия, неработающий 21-летний уроженец Средней Азии пытался сбыть наркотики на территории Верхневолжья бесконтактным способом через тайники-закладки.

При обыске в квартире задержанного полицейские обнаружили пакет, в котором было 700 грамм героина. В доме также были предметы, используемые для фасовки наркотических средств,  упаковочный материал и электронные весы.

Наркоторговец задержан и помешен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело. Оперативники устанавливают канал поступления наркотиков в Тверской регион, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: наркотики героин наркоторговля криминал в Тверской области
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Комментарии (6)

  • nizrok 
    В переводе на 200 граммов из предыдущей новости - про мешок героина,  получается, что на этот раз удалось изъять из оборота пять мешков зелья.
    25.12.2016 11:35
    9 | 0

    • nizrok 
      Что-то цвет у букв посветлел, надо сделать почетче, примерно так:
В переводе на 200 граммов из предыдущей новости - про мешок героина,  получается, что на этот раз удалось изъять из оборота пять мешков зелья.
      25.12.2016 11:52
      0 | 0

  • nizrok 
    Ну и дундук в пресс-службе сидит, в прошлый раз ему толдычили-толдычили про то, что в природе нет светлого цвета, а ему хоть кол на голове теши.
    25.12.2016 11:37
    9 | 0

    • nizrok 
      И тут поконтрастней и потемней сделаю, вот:
Ну и дундук в пресс-службе сидит, в прошлый раз ему толдычили-толдычили про то, что в природе нет светлого цвета, а ему хоть кол на голове теши.
      25.12.2016 11:50
      0 | 0

  • nizrok 
    Ваня лови новогоднее позравление
    Прикрепленные изображения:
    25.12.2016 11:41
    6 | 0

  • nizrok 
    Ваня, ты совсем с ума сошел? Курынин, посмотрите, в полиции дурак работает, заберите его в Бурашево!
    25.12.2016 11:45
    0 | 0
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