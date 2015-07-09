В Тверской области против мужчины, который убил лося, возбуждено уголовное дело

В Кашинском районе в лесу недалеко от деревни Артемово обнаружили останки лося со следами огнестрельных ранений.

Сотрудникик полиции установили, что лося убил 49-летний житель Москвы. Разрешения на отстрел на территории Тверской области у него не было.

Мужчина дал признательные показания. Полицейские изъяли охотничий карабин, разделочные ножи, топор и снегоход. Возбуждено уголовное дело статье 258 УК РФ «Незаконная охота».

Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 2 двух лет, сообщает УМВД России по Тверской области