В Тверской области полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

Сотрудники уголовного розыскзадержали 22-летнего нигде не работающего жителя Тверской области.

Проверив его по информационным базам, полицейские выяснили, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемый заключен под стражу, сообщает УМВД России по Тверской области