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В Тверской области полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

25 Декабря 2016 09:49
Автор: TIA

Сотрудники уголовного розыскзадержали 22-летнего нигде не работающего жителя Тверской области.

Проверив его по информационным базам, полицейские выяснили, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемый заключен под стражу, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: федеральный розыск кража кримнад в тверской области
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