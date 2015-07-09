Проект «Чего хочет Юность» приглашает всех отметить приближение Нового года на празднике! 25 декабря на стадионе школы №15 в микрорайоне «Юность» пройдут Новогодние гулянья.

В рамках праздника все желающие смогут приобрести подарки, украшения и сладости на новогодней ярмарке, а также принять участие в конкурсах, лотерее и веселых играх для взрослых и детей. Кроме того, в программе гуляний пройдет захватывающая гонка на санках и, конечно, самых маленьких гостей праздника будут ждать Дед мороз и Снегурочка.

Праздник начнется в 15.00.