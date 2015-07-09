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В микрорайоне «Юность» пройдут Новогодние гулянья

24 Декабря 2016 21:30
Автор: TIA

Фоторепортаж

Проект «Чего хочет Юность» приглашает всех отметить приближение Нового года на празднике! 25 декабря на стадионе школы №15 в микрорайоне «Юность» пройдут Новогодние гулянья.
В рамках праздника все желающие смогут приобрести подарки, украшения и сладости на новогодней ярмарке, а также принять участие в конкурсах, лотерее и веселых играх для взрослых и детей. Кроме того, в программе гуляний пройдет захватывающая гонка на санках и, конечно, самых маленьких гостей праздника будут ждать Дед мороз и Снегурочка.
Праздник начнется в 15.00.

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Метки: чего хочет юность новый год новогодние гуляния
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