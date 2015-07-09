В Твери на пожаре женщина получила ожоги

24 декабря утром, около 9:00 начался пожар в одной из квартир дома на бульваре Профсоюзов. На место происшествия выехали пожарные отделения ПЧ №№ 2,4. Спасатели вытащили из квартиры 52-летнюю женщину, которая получила 20% ожогов тела. Её госпитализировали в Тверскую областную больницу.

Причина возгорания пока уточняется, но ТИА стало известно, что сгорели только кровать и постельные принадлежности.

Спустя пять минут была объявлена полная ликвидация пожара.