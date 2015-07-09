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Из-за сбоя энергоснабжения на Тверецком водозаборе вновь остановились насосы

24 Декабря 2016 12:20
Автор: TIA

24 декабря, в 11.48 диспетчерская ООО "Тверь Водоканал" вновь зафиксировала сбой электроснабжения на Тверецком водозаборе, что вызвало автоматическую остановку насосного оборудования на станции второго подъема (срабатывание защиты). В течение нескольких минут насосы были запущены. Спустя 20 минут после остановки давление в сети составляло 1,2 атмосферы. До нормативного значения давление будет расти постепенно во избежание порывов сети и достигнет его в течение 40 минут.

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Метки: тверь водоканал тверской водоканал тверецкий водозабор остановка насосов сбой в электроснабжении
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Комментарии (8)

  • -GIP- 
    Бударгин, наведи наконец то порядок с электроснабжением этих насосов
    24.12.2016 12:32
    0 | 5

    • Циничный Реалист 
      -GIP-, а почему ты требуешь навести порядок именно от этого человека? О.М.Бударгин - почетный гражданин Таймыра и с 2014 года Председатель Совета директоров ПАО "Федеральный испытательный центр". Я думаю, тебе стоит обратиться к Далай-Ламе, а если и там не помогут то пиши письма в Спортлото и в Ассамблею Африканского союза. А вообще, ты поаккуратнее с боярышником.
      24.12.2016 13:09
      0 | 2

      • -GIP- 
        За то, что на лямпиаде свет не потух, под почетного ФСК с МРСК отошли
        24.12.2016 13:31
        0 | 2

  • Циничный Реалист 
    автоматическая остановка насосного оборудования на станции второго подъема - это многое объясняет.
    24.12.2016 13:06
    0 | 2

  • pessimist 
    Во всем виноваты Виргинские Острова.
    24.12.2016 13:31
    0 | 4

  • Бертран 
    Странно как то движки там подключены, что после секундного сбоя часами запускать приходиться- хоть самому идти поучить обслуживающих электриков. Мы так не работали в Бершети, у нас все было рацонализировано- хитрость солдатская.
    24.12.2016 13:51
    1 | 2

    • konbur 
      То-то будет новость на ТИА: "Бертран лично прибыл на Тверецкий водозабор учить электриков щи варить (зачёркнуто) запускать насосы после сбоев в электропитании".
      24.12.2016 19:30
      0 | 0

  • antiER 
    Быстро восстановили, а это главное. Все на месте!
    24.12.2016 19:12
    0 | 0
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