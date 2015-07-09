Из-за сбоя энергоснабжения на Тверецком водозаборе вновь остановились насосы

24 декабря, в 11.48 диспетчерская ООО "Тверь Водоканал" вновь зафиксировала сбой электроснабжения на Тверецком водозаборе, что вызвало автоматическую остановку насосного оборудования на станции второго подъема (срабатывание защиты). В течение нескольких минут насосы были запущены. Спустя 20 минут после остановки давление в сети составляло 1,2 атмосферы. До нормативного значения давление будет расти постепенно во избежание порывов сети и достигнет его в течение 40 минут.
|2016-12-18 18:11
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Комментарии (8)
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antiER
24.12.2016 19:12
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