Из-за сбоя энергоснабжения на Тверецком водозаборе вновь остановились насосы

24 декабря, в 11.48 диспетчерская ООО "Тверь Водоканал" вновь зафиксировала сбой электроснабжения на Тверецком водозаборе, что вызвало автоматическую остановку насосного оборудования на станции второго подъема (срабатывание защиты). В течение нескольких минут насосы были запущены. Спустя 20 минут после остановки давление в сети составляло 1,2 атмосферы. До нормативного значения давление будет расти постепенно во избежание порывов сети и достигнет его в течение 40 минут.