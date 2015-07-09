В Тверской области полицейские задержали браконьера

Во время профилактической операции «Лес», направленной на выявление нарушений в сфере лесопользования, сотрудники полиции и представители лесничества в Зубцовском районе, около деревни Орловка задержали 37-летнего жителя Тверской области, который незаконно рубил лес. Материальный ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 70 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы.