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В Тверской области полицейские задержали браконьера

24 Декабря 2016 10:22
Автор: TIA

Фоторепортаж

Во время профилактической операции «Лес», направленной на выявление нарушений в сфере лесопользования, сотрудники полиции и представители лесничества в Зубцовском районе, около деревни Орловка задержали 37-летнего жителя Тверской области, который незаконно рубил лес. Материальный ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 70 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция данной  статьи предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы.

 

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Метки: браконьер незаконная рубка леса
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Комментарии (3)

  • pessimist 
    Судя по фото и по сумме ущерба, человек просто готовил дрова в каком-то чахлом перелеске. Тоже мне - нашли мафиозо. Не оправдывая нарушителя - Не там ищете, доблестные защитники, и слишком мелко берете. Смахивает на лихорадочное выполнение годового плана по борьбе с лесонарушениями.
    24.12.2016 12:11
    0 | 4

  • Циничный Реалист 
    pessimist, чтобы готовить дрова замкадыш должен получить справку и предъявлять ее везде. Здесь вопрос в другом - термин "браконьерство" неприменим к незаконной вырубке леса в классическом русском языке. Мне интересно, это невежество и косность автора или сознательное нарушение?
    24.12.2016 13:01
    0 | 2

    • pessimist 
      Неграмотные заголовки здесь отнюдь не редкость.
      24.12.2016 13:35
      0 | 2
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