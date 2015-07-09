tvernews.ru
24 декабря Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Для тверичан почитают лекцию «Россия и русская катастрофа в судьбе и творчестве матери Марии»

24 Декабря 2016 09:55
Автор: TIA

24 декабря в 13 часов в Славянском зале Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького при поддержке Свято-Мариинского православного братства состоится открытая лекция «Россия и русская катастрофа в судьбе и творчестве матери Марии».  Она будет посвящена 125-летию со дня рождения матери Марии (Скобцовой) и 100-летнему юбилею революции.

В судьбе этой удивительной женщины - поэта, художника, богослова, преподобномученицы Марии Парижской - отразились все те катастрофы, по которым мы сегодня пытаемся осмыслить прошлое нашей страны и исторические вызовы ХХ века: русская революция, эмиграция, Вторая мировая война, Холокост. В годы революции она была и поэтом Серебряного века, и городским головой города Анапы, и членом партии эсеров. В её раннеэмигрантской прозе мы находим глубокие размышления над тем историческим срывом, которым стала для России революция.

Попробуем поразмышлять вместе с лектором над вопросами: что может маленький человек, захлёстнутый большими историческими событиями? как возможна историческая память? в чем роль свидетеля? - а также проследить, как вплетены эти размышления в дальнейший ход жизни и творчества материи Марии: помощь обездоленным в эмигрантском Париже и в создание Православного Дела, её размышления о тоталитаризме в произведениях периода Второй мировой войны, участие в Сопротивлении и спасении евреев, её пребывание в концлагере Равенсбрюк и гибель в газовой камере.

Лекцию читает Наталья Ликвинцева,  ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, кандидат философских наук, научный  редактор  полного издания сочинений матери Марии в издательстве «Русский путь».

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: библиотека имени горького Мария Скобцева мать мария публичная лекция
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • Циничный Реалист 
    интересно.... меня восхищает наглое и агрессивное невежество граждан, которые совмещают несовместимое в одном - трогательно сочувствуют судьбе эмигрантки из Российской Империи и при это празднуют и поддерживают катастрофу октября 1917. Очень похоже на известное мероприятие на котором несли икону Николая Александровича (для глупцов - это значит Николай II, а он был последним Императором России) и рядом с ней портрет тов. Фриновского (опять-таки для глупцов - это был начальник ГУ ГБ НКВД СССР в 1937г. и по роду деятельности кое-чего натворил) и это не вызывало удивления или еще чего-нибудь. Очень интересные результаты. Эффект просто необычайный.
    24.12.2016 12:57
    0 | 0

    • nizrok 
      Последним был Михаил, но это незнание истории простительное, факт малоизвестный. С Михаила началась династия Романовых и Михаилом закончилась.
      24.12.2016 13:39
      1 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

18 декабря Юрию Никулину исполнилось бы 95 лет

2016-12-18 18:11
79

Дмитрий Медведев рассказал, какие продукты будут на его новогоднем столе

2016-12-18 17:12
77

Угодник Божий, или Что привело десятки прихожан в заброшенную деревню Тверской губернии?

2016-12-19 09:19
75

Неприятная ситуация в тверском магазине «Леруа Мерлен», или Как из-за 36 рублей попасть под суд

2016-12-21 12:35
74

В Твери пассажирка маршрутки отчитала водителя матом за мат

2016-12-22 10:04
62

На улице в Твери мужчина напал на девочку и изрезал ее. Преступник в розыске

2016-12-23 10:39
61

Маршрутка-стайл: кто не спрятался, я не виноват

2016-12-24 09:34
65

В Твери из продажи изъяли нелегальную «Настойку боярышника»

2016-12-20 16:03
55

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2016. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100