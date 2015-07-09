Для тверичан почитают лекцию «Россия и русская катастрофа в судьбе и творчестве матери Марии»

24 декабря в 13 часов в Славянском зале Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького при поддержке Свято-Мариинского православного братства состоится открытая лекция «Россия и русская катастрофа в судьбе и творчестве матери Марии». Она будет посвящена 125-летию со дня рождения матери Марии (Скобцовой) и 100-летнему юбилею революции.

В судьбе этой удивительной женщины - поэта, художника, богослова, преподобномученицы Марии Парижской - отразились все те катастрофы, по которым мы сегодня пытаемся осмыслить прошлое нашей страны и исторические вызовы ХХ века: русская революция, эмиграция, Вторая мировая война, Холокост. В годы революции она была и поэтом Серебряного века, и городским головой города Анапы, и членом партии эсеров. В её раннеэмигрантской прозе мы находим глубокие размышления над тем историческим срывом, которым стала для России революция.

Попробуем поразмышлять вместе с лектором над вопросами: что может маленький человек, захлёстнутый большими историческими событиями? как возможна историческая память? в чем роль свидетеля? - а также проследить, как вплетены эти размышления в дальнейший ход жизни и творчества материи Марии: помощь обездоленным в эмигрантском Париже и в создание Православного Дела, её размышления о тоталитаризме в произведениях периода Второй мировой войны, участие в Сопротивлении и спасении евреев, её пребывание в концлагере Равенсбрюк и гибель в газовой камере.

Лекцию читает Наталья Ликвинцева, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, кандидат философских наук, научный редактор полного издания сочинений матери Марии в издательстве «Русский путь».