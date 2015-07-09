В Твери заработали ёлочные базары

Как сообщает администрация города, в Твери работает более двух десятков ёлочных базаров. В этом году тверичан ждет сюрприз. Помимо наших тверских ёлочек, на базарах можно будет купить скандинавские и канадские ели. Эти деревья отличаются пышностью и большим сроком годности.
Свежие ёлки и сосны можно будет купить в каждом районе Твери.
Центральный район:
- Тверская площадь (между фонтаном и памятником Салтыкову-Щедрину);
- проспект Чайковского, у дома № 46;
- улица Революционная, напротив дома № 1.
Пролетарский район:
- улица Дружинная, у дома № 12;
- проспект 50 лет Октября, напротив дома № 8;
- поселок Мигалово, поворот на поселок Рябеево;
- проспект Калинина, между домами № 11 и № 13;
- бульвар Профсоюзов, у дома № 2.
Московский район:
- улица Орджоникидзе (сквер напротив дома № 46);
- поселок Химинститута, (площадка напротив дома № 36);
- бульвар Гусева пересечение с улицей Можайского, у дома № 58;
- бульвар Гусева, у дома № 14, корпус 3;
- проспект Победы, напротив дома № 76;
- улица Центральная, у дома № 18;
- Бурашевское шоссе, напротив дома № 31.
Заволжский район:
- Молодежный бульвар, у дома № 2 а;
- Петербургское шоссе, остановка Вагонный завод;
- улица Горького, у дома № 188 г;
- улица Хрустальная пересечение с улицей Кольцевой (разворот трамвайного кольца);
- поселок Литвинки, у дома № 30 а;
- поселок Сахарово, улица Маршала Василевского, у дома № 19.
Активная торговля на елочных базарах начнется 24 декабря. Они будут работать до 31 декабря, с 10 до 20 часов ежедневно.
|2016-12-18 18:11
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Комментарии (2)
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ilich
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24.12.2016 14:33
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