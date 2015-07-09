В Бежецкой ЦРБ отремонтируют детское и приемное отделения

В ходе рабочий поездки в Бежецкий район Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел выездной прием граждан. Один из вопросов касался повышения качества оказания медицинской помощи детям. Тему обозначила врач-педиатр Светлана Мешалкина, сообщает Правительство Тверской области
Местные жители обеспокоены ситуацией с детским отделением центральной районной больницы. У педиатрической службы в течение 5 лет нет постоянного места размещения. Несколько раз оно переводилось из одного помещения в другое, которые не соответствуют санитарным требованиям для пребывания и лечения детей.
«В медицинских учреждениях области должны быть созданы не только все необходимые условия для оказания качественной медицинской помощи, но и комфортные условиях для пребывания пациентов и работы врачей. Поэтому вопрос обязательно будет решен. Необходимые средства предусмотрены в областном бюджете», - подчеркнул Игорь Руденя.
На ремонт отделения выделено 1 млн 182 тыс. рублей. Кроме того, учреждению будут направлены дополнительные средства в размере 1 млн 810 тыс. рублей на обновление приемного отделения и более 690 тыс. рублей на замену окон в хирургическом отделении.
Работы начнутся сразу после проведения конкурсных процедур и заключения контрактов с подрядчиками. Ремонт планируется выполнить до конца первого полугодия.
Кроме того, в текущем году для больницы уже было выделено 600 тыс. рублей для оснащения офиса врача общей практики в селе Моркины Горы и более 1 млн 350 тыс. рублей на ремонт компьютерного томографа в сосудистом центре.
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