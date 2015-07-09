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В Бежецкой ЦРБ отремонтируют детское и приемное отделения

23 Декабря 2016 16:47
Автор: TIA

В ходе рабочий поездки в Бежецкий район Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел выездной прием граждан. Один из вопросов касался повышения качества оказания медицинской помощи детям. Тему обозначила врач-педиатр Светлана Мешалкина, сообщает Правительство Тверской области

Местные жители обеспокоены ситуацией с детским отделением центральной районной больницы. У педиатрической службы в течение 5 лет нет постоянного места размещения. Несколько раз оно переводилось из одного помещения в другое, которые не соответствуют санитарным требованиям для пребывания и лечения детей.

«В медицинских учреждениях области должны быть созданы не только все необходимые условия для оказания качественной медицинской помощи, но и комфортные условиях для пребывания пациентов и работы врачей. Поэтому вопрос обязательно будет решен. Необходимые средства предусмотрены в областном бюджете», - подчеркнул Игорь Руденя.

На ремонт отделения выделено 1 млн 182 тыс. рублей. Кроме того, учреждению будут направлены дополнительные средства в размере 1 млн 810 тыс. рублей на обновление приемного отделения и более 690 тыс. рублей на замену окон в хирургическом отделении.

Работы начнутся сразу после проведения конкурсных процедур и заключения контрактов с подрядчиками. Ремонт планируется выполнить до конца первого полугодия.

Кроме того, в текущем году для больницы уже было выделено 600 тыс. рублей для оснащения офиса врача общей практики в селе Моркины Горы и более 1 млн 350 тыс. рублей на ремонт компьютерного томографа в сосудистом центре.

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Метки: бежецк больница игорь руденя
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Комментарии (3)

  • domash 
    "У педиатрической службы в течение 5 лет нет постоянного места размещения."
Было нормальное новое (относительно других) трехэтажное здание. Но в 2012 году потребовалось "создать сосудистый центр" и детство выкинули из 3 этажей в  3 палаты дореволюционного здания. Якобы на несколько месяцев. До сих пор скитаются.
    23.12.2016 19:04
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Вот и надо спросить с того, кто родил сию светлую мысль о переносе педиатрии в подсобку. Но ведь не спросят. А сейчас да, сейчас власть прям-таки прозрела. Тьфу!
      23.12.2016 19:18
      0 | 2

  • 100 % 
     Махнул царь-батюшка одним рукавом - окна-суперклассные и ремонт долгожданный появилися, махнул другим рукавом - и томограф восстановлен... Качнул головой... и прием закончился. Ну, наконец-то.!!! (подумали организаторы)
    23.12.2016 20:17
    0 | 1
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