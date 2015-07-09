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Администрация Твери заплатит автовладельцу почти 302 тысячи рублей за упавшее на его машину дерево

23 Декабря 2016 16:41
Автор: TIA

Дело рассматривалось в Центральном районном суде Твери. Сам инцидент произошел утром 7 декабря 2015 года. На припаркованный у дома № 4/63 по Коннозаводскому переулку  автомобиль KIA Ceed упало дерево.

У машины были повреждены капот, крыша, разбито лобовое стекло, оторвано правое зеркало заднего вида. Также были повреждения кузова и заднего бампера.

Согласно экспертному заключению стоимость восстановительного ремонта транспортного средства составила с учетом износа – 245 691 рублей, величина утраты товарной стоимости – 32 695 рублей.

А лесопатологическая экспертиза показала, что упавшее дерево - липа мелколистная, оно являлось аварийным и подлежало удалению задолго до момента падения. Причиной падения дерева явилось его поражение гнилью, ложным трутовиком. Дерево упало под собственной тяжестью.

Мужчина обратился в суд с иском о взыскании денежных средств в счет возмещения материального ущерба, судебных расходов.

 - Суд пришел к выводу, что поскольку дерево являлось аварийным, произрастало на земельном участке, расположенном на территории городского округа, функции по благоустройству и надлежащему содержанию зеленых насаждений на указанном земельном участке были возложены на Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери. Поэтому ущерб имуществу истца причинен вследствие ненадлежащего исполнения Департаментом установленной обязанности по содержанию зеленых насаждений и осуществлению безопасности зеленого насаждения, - сообщает пресс-секретарь суда.

Однако ответчик возражал против этого и ссылался на то, что истец сам виноват. Он  остановил автомобиль под высокими деревьями в условиях сильного ветра, что является грубой неосторожностью. Но суд не принял это во внимание, поскольку они не подтверждены представленными Филиалом ФГБУ «Центральное УГМС» и МЧС России по Тверской области  сведениями о погодных условиях.

В итоге суд постановил взыскать с Департамента дорожного хозяйства и благоустройства Администрации Твери в пользу автовладельца 278 386 рублей в счет возмещения материального ущерба, 17 500 рублей в счет оплаты экспертиз, 5 983 рубля 86 копеек в счет оплаты государственной пошлины, а всего 301 869 рублей 86 копеек.

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Метки: дерево упало на машину автомобиль повредило дерево упало дерево
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Комментарии (4)

  • TvereZ 
    Надеюсь, что администрация обжалует решение, обосновав это тем, что придомовая территория не является местом хранения предметов повышенной пожарной и аварийной опасности. Кроме того, упавшее дерево не было установлено действующей администрацией, не находилось на ее балансе, и его неисправность и последстсвия не могут вменяться в вину за причинение ущерба имуществу разных нищебродов, не озаботившихся приобретением нормального кирпичного гаража в̶ ̶1̶0̶0̶ ̶к̶м̶ ̶о̶т̶ ̶г̶о̶р̶о̶д̶а̶ для хранения своей с̶р̶а̶н̶о̶й̶ драгоценной жоповрозки. 
)))
    23.12.2016 19:26
    4 | 4

    • Xычник_Ёж 
      Вам в дурдоме прогулы ставят!
      24.12.2016 14:36
      0 | 2

  • hell 
    Только в тот день не одна машина была повреждена упавшими деревьями...
    23.12.2016 20:03
    0 | 1

  • konbur 
    Адрес дома: ул. Горького, д. 63/4. А вот машина, видимо, была припаркована со стороны Коннозаводского переулка.
    24.12.2016 19:32
    0 | 0
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