Администрация Твери заплатит автовладельцу почти 302 тысячи рублей за упавшее на его машину дерево

Дело рассматривалось в Центральном районном суде Твери. Сам инцидент произошел утром 7 декабря 2015 года. На припаркованный у дома № 4/63 по Коннозаводскому переулку автомобиль KIA Ceed упало дерево.

У машины были повреждены капот, крыша, разбито лобовое стекло, оторвано правое зеркало заднего вида. Также были повреждения кузова и заднего бампера.

Согласно экспертному заключению стоимость восстановительного ремонта транспортного средства составила с учетом износа – 245 691 рублей, величина утраты товарной стоимости – 32 695 рублей.

А лесопатологическая экспертиза показала, что упавшее дерево - липа мелколистная, оно являлось аварийным и подлежало удалению задолго до момента падения. Причиной падения дерева явилось его поражение гнилью, ложным трутовиком. Дерево упало под собственной тяжестью.

Мужчина обратился в суд с иском о взыскании денежных средств в счет возмещения материального ущерба, судебных расходов.

- Суд пришел к выводу, что поскольку дерево являлось аварийным, произрастало на земельном участке, расположенном на территории городского округа, функции по благоустройству и надлежащему содержанию зеленых насаждений на указанном земельном участке были возложены на Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери. Поэтому ущерб имуществу истца причинен вследствие ненадлежащего исполнения Департаментом установленной обязанности по содержанию зеленых насаждений и осуществлению безопасности зеленого насаждения, - сообщает пресс-секретарь суда.

Однако ответчик возражал против этого и ссылался на то, что истец сам виноват. Он остановил автомобиль под высокими деревьями в условиях сильного ветра, что является грубой неосторожностью. Но суд не принял это во внимание, поскольку они не подтверждены представленными Филиалом ФГБУ «Центральное УГМС» и МЧС России по Тверской области сведениями о погодных условиях.

В итоге суд постановил взыскать с Департамента дорожного хозяйства и благоустройства Администрации Твери в пользу автовладельца 278 386 рублей в счет возмещения материального ущерба, 17 500 рублей в счет оплаты экспертиз, 5 983 рубля 86 копеек в счет оплаты государственной пошлины, а всего 301 869 рублей 86 копеек.