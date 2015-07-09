С 24 декабря по 9 января в Твери перекроют движение автомобилей по бульвару Радищева

Из-за «Рождественской ярмарки» в Твери будет прекращено движение всех видов транспорта на бульваре Радищева, в районе пересечения с улицей Трехсвятской.

Ранее сообщалось, что для движения транспортных средств перекроют только нечетную сторону бульвара Радищева, на участке от Студенческого переулка до улицы Трехсвятская и от улицы Трехсвятская до Тверского проспекта. 23 декабря в рамках подготовки города к проведению культурно-массовых мероприятий этот вопрос был рассмотрен в администрации Твери на заседании антитеррористической комиссии.

Учитывая возможное скопление большого количества людей в главной пешеходной зоне города и необходимость обеспечения высокой степени безопасности на ярмарке, на пересечении улицы Трехсвяткая и бульваре Радищева было решено полностью прекратить движение автотранспорта на время проведения «Рождественской ярмарки». Этот перекресток будет закрыт с 24 декабря по 9 января, подъезд ко всем домам, расположенным на бульваре Радищева и въезд во дворы будет проходит в обычном режиме. С 7 часов 00 минут 9 января 2017 года движение возобновится по штатной схеме, сообщает Управление информации администрации города Твери