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С 24 декабря по 9 января в Твери перекроют движение автомобилей по бульвару Радищева

23 Декабря 2016 16:22
Автор: TIA

Из-за «Рождественской ярмарки» в Твери будет прекращено движение всех видов транспорта на бульваре Радищева, в районе пересечения с улицей Трехсвятской.

Ранее сообщалось, что для движения транспортных средств перекроют только нечетную сторону бульвара Радищева, на участке от Студенческого переулка до улицы Трехсвятская и от улицы Трехсвятская до Тверского проспекта. 23 декабря в рамках подготовки города к проведению культурно-массовых мероприятий этот вопрос был рассмотрен в администрации Твери на заседании антитеррористической комиссии.

Учитывая возможное скопление большого количества людей в главной пешеходной зоне города и необходимость обеспечения высокой степени безопасности на ярмарке, на пересечении улицы Трехсвяткая и бульваре Радищева было решено полностью прекратить движение автотранспорта на время проведения «Рождественской ярмарки». Этот перекресток будет закрыт с 24 декабря по 9 января, подъезд ко всем домам, расположенным на бульваре Радищева и въезд во дворы будет проходит в обычном режиме. С 7 часов 00 минут 9 января 2017 года движение возобновится по штатной схеме, сообщает Управление информации администрации города Твери

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Метки: перекроют движение бульвар радищева
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Комментарии (5)

  • USSR 
    Я этот тупизм уже второй день наблюдаю. Хотя ещё не 24-е. 
Рад за владельцев магазинов к которым снова не подъехать. Да и платная парковка не доберёт за эти дни. 
Объясните кто нибудь - ну нахрена улицу перекрывать то???? На трёхе места мало????
    23.12.2016 17:19
    1 | 2

    • Garykus 
      Одну неделю потерпят в МБУ Зеленстрой (администратор парковоного пространства)

А в выходные и праздники парковка и так официально бесплатная.
https://tverparking.ru/ru/pages/about
      23.12.2016 18:08
      1 | 1

    • antiER 
      Чегой то там за магазины такие, к которым на машинах подъезжают, наоборот на пешеходных улицах в такие магазины чаще заходят. Я считаю, что Радищева надо перекрывать в таком формате каждые выходные.
      23.12.2016 23:15
      0 | 1

  • Survivor 
    Идея может и не совсем практичная, но о безопасности нужно думать.
    24.12.2016 09:51
    0 | 0

  • VladislaV 
    Типа на гейроппу косят, ярмарки на каждом шагу открывают. Что у нас продавать-то?
    24.12.2016 10:28
    0 | 0
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