Жительница Твери поблагодарила полицейских за защиту от риелторов

На имя начальника Управления МВД России по Тверской области поступило обращение от жительницы города Твери Валентины Алексеевой со словами благодарности в адрес сотрудника ОЭБ и ПК УМВД России по городу Твери майора полиции Максима Салдуриди за профессионализм и добросовестное отношение к службе.

История растянулась почти на десять лет. Потерпевшая решила разменять квартиру. На вырученные от продажи деньги заявительница собиралась купить себе отдельное жильё и обратилась в одно из тверских агентств недвижимости. Продав квартиру через агентство, женщина внесла крупную сумму как предоплату за новое жильё. Однако директор риелторской организации провел двойную сделку купли-продажи и попыталась уйти от ответственности, переименовав и переоформив своё агентство недвижимости на подставное лицо.

Сотрудники отделения №3 ОЭБ и ПК УМВД России по городу Твери под руководством майора полиции Михаила Салдуриди установил признаки состава преступления, совершенного директором агентства недвижимости. В результате расследования женщине удалось вернуть деньги, сообщает УМВД России по Тверской области