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Жительница Твери поблагодарила полицейских за защиту от риелторов

23 Декабря 2016 16:02
Автор: TIA

На имя начальника Управления МВД России по Тверской области поступило обращение от жительницы города Твери Валентины Алексеевой со словами благодарности в адрес сотрудника ОЭБ и ПК УМВД России по городу Твери майора полиции Максима Салдуриди за профессионализм и добросовестное отношение к службе.

История растянулась почти на десять лет. Потерпевшая решила разменять квартиру. На вырученные от продажи деньги заявительница собиралась купить себе отдельное жильё и  обратилась в одно из тверских агентств недвижимости. Продав квартиру через агентство, женщина внесла крупную сумму как предоплату за новое жильё. Однако директор риелторской организации провел двойную сделку купли-продажи и попыталась уйти от ответственности, переименовав и переоформив своё агентство недвижимости на подставное лицо.

Сотрудники отделения №3 ОЭБ и ПК УМВД России по городу Твери под руководством майора полиции Михаила Салдуриди установил признаки состава преступления, совершенного директором агентства недвижимости. В результате расследования женщине удалось вернуть деньги,  сообщает УМВД России  по Тверской области

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Метки: умвд полицейские риэлторы
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Комментарии (4)

  • hell 
    А агентство(его двойника) озвучить никак? Очень верю, что это не относится к гильдии Риэлторов Верхневожья...
    23.12.2016 16:24
    1 | 5

    • romich 
      "Гильдия риелторов"-такое же ссанье в уши,  как "доказано клинически"
      23.12.2016 16:44
      0 | 7

      • ChsZ 
        Что верно, то верно. 

Гильдия тех, кого как бы нет. Деятельность риэлтора в России не регулируется никакими законами и сам риэлтор не несет перед клиентами никакой ответственности, он по сути просто посредник, делающий деньги на чужой сделке.

Продать или купить квартиру нынче дело не хитрое. Стоит лишь немного почитать законодательство и вы сделаете это не хуже любого риэлтора.

Если бы их деятельность как-то регулировалась законом - тогда другой вопрос. Кстати, в этой сфере лишь единицы платят налоги, потому что все "вознаграждения за работу" передаются в конвертах и тщательно скрываются от всех участников сделки, чтоб им не стало плохо, когда они узнают, на сколько их обули.
        23.12.2016 17:36
        0 | 5

  • TvereZ 
    Не бывает "белых риэлторов", бывают ленивые копчики )))
    23.12.2016 20:03
    0 | 1
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