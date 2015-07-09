Прокуратура просит для убийц продавщицы круглосуточного магазина по 18 и 19 лет строгого режима

В Тверском областном суде прошли прения сторон по делу об убийстве продавщицы круглосуточного магазина. На скамье подсудимых 20-летний Алексей Миронов и 23-летний Александр Лысенков, жители Андреаполя.
В ходе прений представитель гособвинения просил признать обоих виновными и назначить Миронову наказание в виде 19 лет лишения свободы строгого режима, а Лысенкову в виде 18 лет лишения свободы строго режима со штрафом по 500 тысяч рублей. Также заявлены гражданские иски потерпевших на сумму, превышающую 1 млн рублей.
Напомним, в ночь на 20 февраля этого года у парней возникла идея совершить разбойное нападение на круглосуточный магазин в городе Андреаполь. Они вооружились молотком и ножом, поделили между собой роли и отправились на «дело».
20-летний Миронов знал продавщицу, а потому он взял на себя убийство женщины. Лысенков же остался на улице караулить.
Злоумышленник зашел в помещение и набросился на продавщицу с молотком и нанес ей 18 ударов по голове. От открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей свода черепа женщина умерла на месте преступления. Затем убийца с сообщником вынесли из магазина ящик-кассу с деньгами - в нём было около 35 тысяч рублей.
28 декабря 2016 года в Тверском областном суде обвиняемые выступят с последним словом.
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Комментарии (5)
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Barashek
23.12.2016 19:40
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