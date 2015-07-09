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Прокуратура просит для убийц продавщицы круглосуточного магазина по 18 и 19 лет строгого режима

23 Декабря 2016 15:22
Автор: TIA

В Тверском областном суде прошли прения сторон по делу об убийстве продавщицы круглосуточного магазина. На скамье подсудимых 20-летний Алексей Миронов и 23-летний Александр Лысенков, жители Андреаполя.

В ходе прений представитель гособвинения просил признать обоих виновными и назначить Миронову наказание в виде 19 лет лишения свободы строгого режима, а Лысенкову в виде 18 лет лишения свободы строго режима со штрафом по 500 тысяч рублей. Также заявлены гражданские иски потерпевших на сумму, превышающую 1 млн рублей.

Напомним, в ночь на 20 февраля этого года у парней возникла идея совершить разбойное нападение на круглосуточный магазин в городе Андреаполь. Они вооружились молотком и ножом, поделили между собой роли и отправились на «дело».

20-летний Миронов знал продавщицу, а потому он взял на себя убийство женщины. Лысенков же остался на улице караулить.

Злоумышленник зашел в помещение и набросился на продавщицу с молотком и нанес ей 18 ударов по голове. От открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей свода черепа женщина умерла на месте преступления. Затем убийца с сообщником вынесли из магазина ящик-кассу с деньгами - в нём было около 35 тысяч рублей.

28 декабря 2016 года в Тверском областном суде обвиняемые выступят с последним словом.

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Метки: убийство продавщицы убили продавщицу криминал в Тверской области убийство
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Комментарии (5)

  • Nyuta 
    Нелюди....
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    23.12.2016 15:39
    0 | 8

    • TvereZ 
      Вы слишком гуманны! По законам талиона их следовало публично забить тем же орудием и по тому же месту.
      23.12.2016 20:07
      0 | 1

  • infist 
    Ради 81 рубля в день получить 18 лет, неплохо.
    23.12.2016 17:48
    0 | 2

    • TvereZ 
      не, ты не понял, это нас приговорили их кормить и содержать 18 лет!
      23.12.2016 20:06
      0 | 3

  • Barashek 
    Придти и молотком забить женщину - это абсолютно мерзкий поступок. У этих существ, видимо, с головой что-то неладно, потому что иначе я не могу для себя объяснить, как вообще они пришли к такому поступку. Считаю, что было бы справедливо отплатить им той же монетой, перевоспитывать 20 лет это дерьмо бесполезно, выйдут и еще кого-то убьют.
    23.12.2016 19:40
    0 | 2
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