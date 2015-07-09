Тверские школьники поедут на Кремлёвскую ёлку

Общероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском дворце 26 декабря посетят 29 школьников Тверской области. Это дети в возрасте от 8 до 13 лет: победители спортивных соревнований, конкурсов, олимпиад, дети из социально незащищенных семей, воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети, родители которых погибли в «горячих» точках.

Ребята увидят одно из лучших новогодних представлений, примут участие в конкурсах и играх.

При всех массовых выездах детей на мероприятия внутри области и за ее пределы будет организовано сопровождение полиции, взаимодействие с МЧС и ГИБДД.

Также перед руководителями государственных организаций и муниципальных органов управления образования поставлена задача провести проверки технического состояния автотранспорта. Передвижение всех организованных групп школьников будет отслеживаться системой ГЛОНАСС, сообщает правительство Тверской области