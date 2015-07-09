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Тверские школьники поедут на Кремлёвскую ёлку

23 Декабря 2016 13:58
Автор: TIA

Общероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском дворце 26 декабря посетят 29 школьников Тверской области. Это дети в возрасте от 8 до 13 лет: победители спортивных соревнований, конкурсов, олимпиад, дети из социально незащищенных семей, воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети, родители которых погибли в «горячих» точках.

Ребята увидят одно из лучших новогодних представлений, примут участие в конкурсах и играх.

При всех массовых выездах детей на мероприятия внутри области и за ее пределы будет организовано сопровождение полиции, взаимодействие с МЧС и ГИБДД.

Также перед руководителями государственных организаций и муниципальных органов управления образования поставлена задача провести проверки технического состояния автотранспорта. Передвижение всех организованных групп школьников будет отслеживаться системой ГЛОНАСС, сообщает правительство Тверской области

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Метки: кремлевская елка москва
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Комментарии (5)

  • horton 
    А как же «…запрет … на выезд детей за пределы Тверской области»?
http://tvernews.ru/news/217532/
    23.12.2016 14:53
    0 | 1

    • antiER 
      В Москву безопаснее по ж.д. доехать.
А почему елки для достойных проводят до Нового года, а праздники для кого...
      23.12.2016 21:54
      0 | 0

  • Nyuta 
    Вот это подготовка. Молодцы, дети будут в безопасности
    Прикрепленные изображения:
    23.12.2016 15:20
    0 | 0

  • Судья 
    бедные Родители Детей!
    23.12.2016 16:04
    0 | 0

  • Uylo_Yobannen 
    Как-то беспокойно мне за детишек...
    Прикрепленные изображения:
    23.12.2016 17:05
    0 | 0
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