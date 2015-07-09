Тверские школьники поедут на Кремлёвскую ёлку

Общероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском дворце 26 декабря посетят 29 школьников Тверской области. Это дети в возрасте от 8 до 13 лет: победители спортивных соревнований, конкурсов, олимпиад, дети из социально незащищенных семей, воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети, родители которых погибли в «горячих» точках.
Ребята увидят одно из лучших новогодних представлений, примут участие в конкурсах и играх.
При всех массовых выездах детей на мероприятия внутри области и за ее пределы будет организовано сопровождение полиции, взаимодействие с МЧС и ГИБДД.
Также перед руководителями государственных организаций и муниципальных органов управления образования поставлена задача провести проверки технического состояния автотранспорта. Передвижение всех организованных групп школьников будет отслеживаться системой ГЛОНАСС, сообщает правительство Тверской области
Комментарии (5)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Uylo_Yobannen
Прикрепленные изображения:
23.12.2016 17:05
0
|
0