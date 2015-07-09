"Нету тела - нету дела", или Как житель Твери пытается достучатся до властей, чтобы проверили качество алкоголя

В редакцию ТИА обратился Тарасов Михаил Владимирович. Он рассказал, что 18 декабря на день рождения внучки решил купить алкоголь. Мужчина приобрел армянский коньяк в одном из тверских магазинов.

Коньяк купил по акции – за 399 рублей, ДО скидки алкогольный напиток стоил 490 рублей.

- Прежде чем его брать, я внимательно прочитал этикетку, на ней сообщалось, что коньяк разлит на Ереванском коньячном заводе. Это подкупило меня, а еще подкупила хорошая скидка, и, не задумываясь, я его взял.

Дома на празднике открыл и налил в рюмку. После первого глотка я почувствовал неладное. Я разбираюсь в напитках и понял, что в бутылке не коньяк, а что-то другое. Попробовал еще раз, в общей сложности я выпил грамм 100. Жуткий привкус повторился, я больше не стал пить.

Спустя несколько минут мне стало нехорошо, заломило в висках. А на следующий день было ощущение, что выпил огромное количество крепкого спиртного. Самочувствие было ужасное, поднялось давление, участился пульс.

В понедельник, на следующий день, Михаил Владимирович пришел в этот же магазин и попросил администратора взять коньяк обратно, но «сетевики» отказались.

По словам мужчины, он обратился к другу – бывшему полицейскому и тот посоветовал ему нести коньяк на экспертизу и писать заявление в органы внутренних дел.

- Я взял бутылку и сначала поехал в Роспотребнадзор, где написал заявление. Затем отнес бутылку в лабораторию, но меня отправили в полицию. В РОВД Центрального района написал заявление, бутылку взяли, опечатали, сказали, что сами отдадут на лабораторное исследование. Сказали, что ждать надо месяц, правда, прежде чем принять заявление, полицейские отвезли меня на медосвидетельствование, проверяли, что я трезв.

Я услышал новости про Иркутск, где много людей отравились «Боярышником». Знаете, стало не по себе. Я боюсь, что пока делается анализ, много людей купят этот коньяк, и не дай Бог чего!