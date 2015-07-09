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"Нету тела - нету дела", или Как житель Твери пытается достучатся до властей, чтобы проверили качество алкоголя

"Нету тела - нету дела", или Как житель Твери пытается достучатся до властей, чтобы проверили качество алкоголя - ТИА
23 Декабря 2016 14:37
Автор: TIA

В редакцию ТИА обратился Тарасов Михаил Владимирович. Он рассказал, что 18 декабря на день рождения внучки решил купить алкоголь. Мужчина приобрел армянский коньяк в одном из тверских магазинов.

Коньяк купил по акции – за 399 рублей, ДО скидки алкогольный напиток стоил 490 рублей.

- Прежде чем его брать, я внимательно прочитал этикетку, на ней сообщалось, что коньяк разлит на Ереванском коньячном заводе. Это подкупило меня, а еще подкупила хорошая скидка, и, не задумываясь, я его взял.

Дома на празднике открыл и налил в рюмку. После первого глотка я почувствовал неладное. Я разбираюсь в напитках и понял, что в бутылке не коньяк, а что-то другое. Попробовал еще раз, в общей сложности я выпил грамм 100. Жуткий привкус повторился, я больше не стал пить.

Спустя несколько минут мне стало нехорошо, заломило в висках. А на следующий день было ощущение, что выпил огромное количество крепкого спиртного. Самочувствие было ужасное, поднялось давление, участился пульс.

В понедельник, на следующий день, Михаил Владимирович пришел в этот же магазин и попросил администратора взять коньяк обратно, но «сетевики» отказались.

По словам мужчины, он обратился к другу – бывшему полицейскому и тот посоветовал ему нести коньяк на экспертизу и писать заявление в органы внутренних дел.

- Я взял бутылку и сначала поехал в Роспотребнадзор, где написал заявление. Затем отнес бутылку в лабораторию, но меня отправили в полицию. В РОВД Центрального района написал заявление, бутылку взяли, опечатали, сказали, что сами отдадут на лабораторное исследование. Сказали, что ждать надо месяц, правда, прежде чем принять заявление, полицейские отвезли меня на медосвидетельствование, проверяли, что я трезв.

Я услышал новости про Иркутск, где много людей отравились «Боярышником». Знаете, стало не по себе. Я боюсь, что пока делается анализ, много людей купят этот коньяк, и не дай Бог чего!

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Метки: некачественный алкоголь паленый коньяк боярышник
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Комментарии (22)

  • Yuri12 
    Хороший армянский коньяк будет стоить не менее 3000 руб за бутылку. 400 рублей - ценовая категория водки или очень дешевого виски, вроде "белой лошади". Коньяк за 400 руб может быть КИНовский или аналогичный. Из неплохого можно купить изделия Кизлярского завода.
Вспоминая классику: "Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим" . Надписи на бутылках ничего не значат. Коньяка за 400 рублей не бывает.
    23.12.2016 14:44
    2 | 10

  • Paul_Moriarty 
    Слабоумие и отвага!
После первого глотка почуял неладное, но соточку все-таки допробовал.

Давным-давно слышал анекдот в тему:
Три мужика идут по полю. Видят на земле лежит нераспечатанная бутылка водки. Подниамают...
- Мужики, водка!!!! - говорит первый открывая бутылку
Делает большой глоток и падает замертво. 
- Эй, ты чего??? Не ну понюхай, это же водка, - говорит второй и дает понюхать третьему.
- Да, водка, - подтверждает третий. - Может он чего то до этого съел...
Второй делает бо-ольшущий глоток и тоже падает замертво...
Третий:
Мужики!!! Ну вы чего, ну это же водка, - нюхая бутылку говорит третий. 
- Ну это же водка... ВОДКА!!! Мужики... ПОМОГИТЕ!!!!

Кажется, рассказывал его Ю. Никулин. Была такая передача "Клуб 'Белый попугай'"...
    23.12.2016 14:49
    0 | 22

    • hell 
      https://www.youtube.com/watch?v=oUzzDkh3_Zg
      23.12.2016 15:22
      0 | 2

  • horton 
    "...на день рождения внучки решил купить алкоголь..." 
Нет повода не выпить...))
    23.12.2016 14:50
    6 | 8

    • TvereZ 
      Анекдот напросился: 
===========================
 - О, сосед, да ты, я смотрю, веселый! По какому случаю праздник? 
- Ну так... Того... Сыну велосипед купил! Обмыть надо. 
- Так ты ж этот велосипед три месяца назад купил! 
- Сосед, ты не поверишь - там сто-о-о-о-олько деталей!
===========================
)))
ЗЫЖ мадам, как вы смотрите на совместную велосипедную прогулку? 
Погода способствует и шепчет же!)))
      23.12.2016 19:31
      0 | 2

      • horton 
        А может, все же, лучше на байдарках?)))
        23.12.2016 22:09
        0 | 2

  • Циничный Реалист 
    "...житель тарасов на день рождения внучки купил алкоголь...." - это восхитительно. Все преподы тверского филфака должны аннигиллировать. Позорище.....
    23.12.2016 14:50
    7 | 1

  • sergejbmwod 
    Товарищ, что, только с внучкой бухал? А как самочувствие остальных участников торжества?
    23.12.2016 14:58
    5 | 3

  • zebede 
    Эта отрава под видом армянского коньяка
за 400 рублей продаётся в частности в Магните
Внутри жидкость с отвратительным запахом
    23.12.2016 15:05
    0 | 8

    • ChsZ 
      Да бросьте. Вполне вероятно, что коньяк в бутылке действительно коньяк и вполне вероятно, что сделан на территории Армении.

Другое дело - качество продукта. Виски тоже традиционно делают в Шотландии, но есть дешевый, а есть премиальный, ценой в "среднюю тверскую зарплату".

Это рынок. Если народ готов платить за "продакт оф Скотланд" или "розлито в Армении" - будет вам на этикетке это написано. Но это не будет означать качество. Армянские и шотландские бизнесмены это прекрасно понимают, не хуже местных.
      23.12.2016 15:46
      1 | 5

      • zebede 
        Качество бывает разным, согласен. Но этот 'коньяк'
был вылит в раковину.
        23.12.2016 17:03
        0 | 1

  • Nyuta 
    пить надо самогон собственного приготовления.
    Прикрепленные изображения:
    23.12.2016 15:50
    5 | 11

    • TvereZ 
      Само приползло! )))
      Прикрепленные видео:
      Прикрепленное видео
      23.12.2016 19:34
      0 | 1

  • bae99 
    После слов про акцию можно дальше не читать...
    23.12.2016 15:57
    0 | 1

  • ilich 
    Экспресс-экспертиза на дому. Школьная программа.
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    23.12.2016 15:57
    0 | 3

  • romich 
    МИХАИЛ  ЗОЩЕНКО

ЛИМОНАД
Я, конечно, человек непьющий. Ежели другой раз и выпью, то мало — так, приличия ради или славную компанию поддержать.
Больше как две бутылки мне враз нипочём не употребить. Здоровье не дозволяет. Один раз, помню, в день своего бывшего ангела, я четверть выкушал.
Но это было в молодые, крепкие годы, когда сердце отчаянно в груди билось, и в голове мелькали разные мысли.
А теперь старею.
Знакомый ветеринарный фельдшер, товарищ Птицын, давеча осматривал меня и даже, знаете, испугался. Задрожал.
— У вас,— говорит,— полная девальвация. Где,— говорит,— печень, где мочевой пузырь, распознать,— говорит,— нет никакой возможности. Очень,— говорит,— вы сносились.
Хотел я этого фельдшера побить, но после остыл к нему.
«Дай,— думаю,— сперва к хорошему врачу схожу, удостоверюсь».
Врач никакой девальвации не нашёл.
— Органы,— говорит,— у вас довольно в аккуратном виде. И пузырь,— говорит,— вполне порядочный и не протекает. Что касается сердца — очень ещё отличное, даже,— говорит,— шире, чем надо. Но,— говорит,— пить вы перестаньте, иначе очень просто смерть может приключиться.
А помирать, конечно, мне неохота. Я жить люблю. Я человек ещё молодой. Мне только-только в начале нэпа сорок три года стукнуло. Можно сказать, в полном расцвете сил и здоровья. И сердце в груди широкое. И пузырь, главное, не протекает. С таким пузырём жить да радоваться. «Надо,— думаю,— в самом деле пить бросить». Взял и бросил.
Не пью и не пью. Час не пью, два не пью. В пять часов вечера пошёл, конечно, обедать в столовую.
Покушал суп. Начал варёное мясо кушать — охота выпить. «Заместо,— думаю,— острых напитков попрошу чего-нибудь помягче — нарзану или же лимонаду». Зову.
— Эй,— говорю,— который тут мне порции подавал, неси мне, куриная твоя голова, лимонаду.
Приносят, конечно, мне лимонаду на интеллигентном подносе. В графине. Наливаю в стопку.
Пью я эту стопку, чувствую: кажись, водка. Налил ещё. Ей-богу, водка. Что за чёрт! Налил остатки — самая настоящая водка.
— Неси,— кричу,— ещё!
«Вот,— думаю,— попёрло-то!»
Приносят ещё.
Попробовал ещё. Никакого сомнения не осталось — самая натуральная.
После, когда деньги заплатил, замечание всё-таки сделал.
— Я,— говорю,— лимонаду просил, а ты чего носишь, куриная твоя голова?
Тот говорит:
— Так что это у нас завсегда лимонадом зовётся. Вполне законное слово. Ещё с прежних времён... А натурального лимонаду, извиняюсь, не держим — потребителя нету.
— Неси,— говорю,— ещё последнюю.
Так и не бросил. А желание было горячее. Только вот обстоятельства помешали. Как говорится — жизнь диктует свои законы. Надо подчиняться.
1925
    23.12.2016 16:04
    0 | 4

  • arcadi007 
    Вставлю 2 копейки для поддержания разговора.
На углу Республиканской есть рюмочная.
10 минут назад, проходя мимо, взгляд остановился на 5 литровых канистрах с жидкостью для омывания стекол авто. 
А на них ведь тоже написано о наличии спирта и не рекомендации принятия внурь.
Всё правильно, только почему энта жидкость продается в рюмочной?
    23.12.2016 17:36
    0 | 2

    • ChsZ 
      Просто потому, что товар ходовой. Автомобилисты берут, в особенности те, кто не готов покупать омыватель на брендовых заправках ценой по 400-500 рублей за 4 литра.

Омывайка, скорее всего, паленая, то есть на этикетке заявлено, что "без метанола" и "до -50", а она 100% замерзнет уже при -10. Лично проверено. Это как раз показывает, что спирта в нее не доливают.
      23.12.2016 18:00
      0 | 2

  • Dobry кrtek 
    В 1999 году пил помню армянский коньяк 25-ти летней выдержки. Подарок. Это был настоящий напиток, сложный букет с лёгким привкусом вишни. Бутылка непрозрачная, под кувшин сделана, с перламутром. Больше я такого не встречал. А то купленное по акции .овно, что автор письма хочет подвергнуть экспертизе, коньяком не назвать при всём желании. Мельчает народец...
    23.12.2016 18:32
    0 | 2

  • Zorkiy 
    Не знаю... Я Ставропольский беру иногда  - так себе, но не отравишься...
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    23.12.2016 18:38
    0 | 1

    • TvereZ 
      Одному мне привиделось на этикетке "Стекломой"?)))))))))))))
      23.12.2016 20:31
      0 | 0

  • TvereZ 
       Заголовок на редкость неудачен. Вот если бы тело любителя выпить самовыпилилось - фраза про "нету тела" была бы уместна. 
   Но тело, к великому сожалению, присутствует и скандалит. Хотя тело, дожившее до появления внучки, могло бы знать, что б̶е̶с̶п̶л̶а̶т̶н̶ы̶й̶ за 400 рублей с̶ы̶р̶ коньяк может быть только в м̶ы̶ш̶е̶л̶о̶в̶к̶е̶ "гамните", и лучше уж купить в аптеке литр настойки боярышника. )))
    23.12.2016 20:30
    1 | 2
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