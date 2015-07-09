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РЖДстрой объявил тендер на строительство дороги и тоннеля на станции Чуприяновка

23 Декабря 2016 12:49
Автор: TIA

АО "РЖДстрой" объявило тендер на проведение реконструкции автомобильной дороги межмуниципального значения «Москва-Санкт-Петербург»-Чуприяновка-Старый Погост в Калининском районе Тверской области. Согласно конкурсной документации, планируется отремонтировать дорогу протяженностью 1,134 км. Более того, подрядчику необходимо будет на станции Чуприяновка оборудовать пересечения на разных уровнях с железной дорогой. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2017 года.

Начальная стоимость контракта (максимальная цена) составляет 798 миллионов рублей. Итоги конкурса подведут 28 декабря 2016 г.

В список работ входит не только строительство новой дороги и укладка дорожного плотна, но также монтаж автодорожного тоннеля и обустройство дороги: установка ограждений, знаков, нанесение разметки.

Напомним, проблемы на перезде Чуприяновка в Тверской области начались еще в 2010 году, после запуска "Сапсанов".  Скоростной поезд отменил ряд электричек, многие из них перестали останавливаться на нужных станциях. Кроме того, ежедневно водители часами простаивают на железнодорожных переездах в ожидании, когда же проедет новый поезд. На час дольше стали стоять и электрички, пропускающие «Сапсан».

Говорить о необходимости строительства перезда начали еще 6 лет назад в 2010 году, но денег не было. В последнее время проблема стала еще острее, ведь в 2018 году в связи Чемпионатом мира по футболу планируется увеличение количества «Сапсанов». В апреле 2016 года Правительство области сообщило, что проблема автомобильного движения через железнодорожный переезд в Чуприяновке будет решена, строительство перезда запланировали на 2017 год

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Метки: чуприяновка станция чуприяновка рждстрой строительство тоннеля реконструкция дороги тендеры
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Комментарии (1)

  • antiER 
    Ну наконец то отмененные электрички вновь запустят.
    23.12.2016 22:00
    0 | 0
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