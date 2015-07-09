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В кафе у девушки украли «iPhone» за 70 тысяч рублей

23 Декабря 2016 12:19
Автор: TIA

27-летняя жительница Вышнего Волочка обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что в одном из городских кафе у нее украли «iPhone 6S». Некий мужчина взял телефон со стола и скрылся. Ущерб составил 70 000 рублей.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность похитителя. Им оказался 32-летний житель Мурманской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Кража».  Санкция данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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Метки: кража украл айфон своровал айфон
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Комментарии (12)

  • Paul_Moriarty 
    А где дамочка ипхон 6 за 70 рублей нашла? Или это была ограниченная юбилейная серия специально для Вышнего Волочка?
    23.12.2016 12:33
    0 | 6

    • ChsZ 
      6s - от 50 т.р. в официальных магазинах. Возможно у нее была версия S Plus с каким-нибудь неприлично большим объемом памяти - вот и цена 70 т.р.

В полицию при краже достаточно предъявить чек и собственно не важно, на сколько у вас старое имущество украли, важно, что купили вы его когда-то за 70 тысяч - отсюда и ущерб.
      23.12.2016 14:31
      0 | 1

  • kudimov 
    А я то думаю, почему Хортон пропала?! Неоткуда писать теперь))
    23.12.2016 12:37
    0 | 3

    • horton 
      Да ну Вас, Кудимов, мне всего-то 25 ))
      23.12.2016 12:39
      0 | 2

  • hatamoto san 
    любит у нас народ быть без порток, а в шляпе
с таким телефоном логичнее сидеть в московском или парижском кафе, но у нас люди нацепят норковую шубу и лезут в занюханную маршрутку или купят джип дорогущий и чуть ли не живут в нем ибо больше негде...
    23.12.2016 13:13
    0 | 5

    • Bazilio 
      Любит у нас народ успешность по телефону оценивать!
Не авто, не телефон никогда не скажут об успехе владельца.
А вот обувь и часы с большой долей вероятности!
PS Да и норка тоже разная. Бывает из Снежной королевы за 100, а бывает и за 700)
      23.12.2016 13:32
      0 | 3

      • kudimov 
        Ага. А бывает колпачок, курточка, азбука - а в кармане 5 золотых. Сложно все.)
        23.12.2016 13:51
        0 | 1

        • nizrok 
          У А.Игнатьева в "50 лет в строю" как раз такой случай описан. Умер старый еврей, работавший в котельной, и попрощаться с усопшим съехались все евреи С-Петербурга, среди которых были и титулованные особы, известные всему городу, и купцы первой гильдии и бомонд (если немного напутал, пардон, книгу читал очень давно). Оказалось, что это был самый главный питерский еврей. Жильцы дома, который отапливала котельная, об этом не знали, поэтому были очень сильно удивлены количеством собравшихся людей. Оказалось, что евреев реально очень и очень много, несмотря на отведенную им "зону оседлости".
          23.12.2016 14:06
          0 | 0

  • Судья 
    похрен, хватило на один, хватит и на второй раз головы нет
    23.12.2016 13:25
    0 | 3

  • nizrok 
    Если за 70 штук, то 100-пудово, что не девушка, а женщина. У девушек от 4-х до 12-ти максимум. Я понимаю, что это очень скользкий нюанс, ну, а что делать? Вы мне можете возразить, мол, бывает, что и девушка рожает. Но я не соглашусь,- если рожает, значит, уже не девушка.
    23.12.2016 13:45
    0 | 1

  • Бертран 
    Богатые невесты в Вышнем Волочке- за такой не пропадешь.
    23.12.2016 14:33
    0 | 1

  • Sedmoy 
    Странно. Все обсуждают потерпевшую и украденное. Но никто не осудил вора. А может не странно ... а умно и так положено...  а, Кудимов?                                                                              Вспомнился старый анекдот, про то, как одни боролись за то, что бы не было бедных, а другие за то, что бы не было богатых.
    23.12.2016 14:34
    0 | 0
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