В кафе у девушки украли «iPhone» за 70 тысяч рублей

27-летняя жительница Вышнего Волочка обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что в одном из городских кафе у нее украли «iPhone 6S». Некий мужчина взял телефон со стола и скрылся. Ущерб составил 70 000 рублей.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность похитителя. Им оказался 32-летний житель Мурманской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.