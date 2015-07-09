В кафе у девушки украли «iPhone» за 70 тысяч рублей

27-летняя жительница Вышнего Волочка обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что в одном из городских кафе у нее украли «iPhone 6S». Некий мужчина взял телефон со стола и скрылся. Ущерб составил 70 000 рублей.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность похитителя. Им оказался 32-летний житель Мурманской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Комментарии (12)
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Sedmoy
23.12.2016 14:34
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